超市金莎全變「示意圖」！網揭驚人內幕　業者：加強宣導合適防竊

▲部分商品在陳列時，會受到客人偷竊或破壞。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

知名品牌金莎巧克力因包裝精美，又常配合節慶推出促銷，不少人買來送禮，不過日前有網友在Threads發文提到，「為什麼全聯的金莎變成要去櫃檯拿？」照片中貨架上的金莎全部變成示意圖，沒有實品陳列。其他網友留言揭內幕「常被偷或被捏碎」。而業者也回應，會請門市立即修正，加強宣導合適的防竊裝置。

網友逛超市發現，門市貨架上的金莎巧克力全部變成「示意圖」，要購買只能去找店員，對此好奇並在Threads發文詢問。不料貼文釣出許多網友揭開驚人內幕，疑似為商品常被偷吃、被捏碎或遭到破壞，賣場店員才不得已出此對策防範。

不少曾任職賣場店員的網友紛紛留言，「常常被捏碎及偷吃，真的很誇張。還有盤點時都會發現整批不見了。」、「被捏碎或被屁孩塞分手紙條」、「我們是有遇過在裡面塞紙條，說我們分手吧？？？然後客人氣噗噗的跑來客訴」。

還有店員透露，「太多人在店裡面直接偷吃掉，還躲在監視器死角吃，垃圾碎片在地上太多，決定放在後面，要就跟服務人員拿」、「以前在超商打工，都會發現金莎跟出奇蛋會被捏碎」。讓其他網友也感慨「每個告示後面都有一個故事」、「台灣最美的風景是人」。

全聯對此表示，此案為單一門市未依公司規範執行防竊措施，已請門市立即修正，也會加強宣導，應以合適的防竊裝置並符合公司規定方式執行。