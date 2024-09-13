全聯隔日達開放iPhone 16預購！「最多省3500元」果粉手刀搶

▲全聯隔日達開放預購iPhone 16系列，最多可省3500元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 16系列將於今（13）日晚上8點正式開放預購，除了透過Apple官網、各大電信之外，全聯也宣布在隔日達同步開放預購，若使用全支付結帳，滿2萬元加碼贈500全點及1.5萬福利點（等同於現金2000元）；滿4萬元加碼贈500全點及3萬福利點（等同於現金3500元），最高省下3500元，果粉可把握機會手刀搶！

全聯表示，PX GO!「隔日達」將於9月13日晚上8點，正式開放預購蘋果iPhone 16系列。使用全支付結帳，滿2萬元加碼贈500全點及1.5萬福利點（等同於現金2000元）；滿4萬元加碼贈500全點及3萬福利點（等同於現金3500元），最高省下3500元。

▲▼全聯隔日達開放搶購iPhone 16系列。（圖／業者提供）

若使用PX Pay結帳購買iPhone 16系列機款，消費滿2萬元加碼贈1萬福利點（等同於現金1000元），滿4萬加碼贈2萬福利點（等同於現金2000元），各門檻優惠不累贈，每一會員卡限回饋一次。

而全聯實體門市將於9月20日起陸續開放登記，10月周末預計搭配滿千折百活動，線上、線下換機都很划算！

此外，燦坤宣布自即日起至9月15日加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊iPhone或Apple Watch到燦坤回收換新機，即可享有全市場最高估價回饋20%。

舊換新前可至燦坤線上購物「舊換新估價服務」免費估價，購機折抵線上估更快速，還有三大銀行強強加碼回饋iPhone 16預購專案，銀行專屬優惠活動限時限量、送完為止，每人每卡限預購一支。