　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

▲▼全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，30元銅板價就能吃！（圖／業者提供）

▲全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，30元起銅板價就能吃！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

可頌迷一定要吃！全聯阪急麵包人氣可頌再推4款新口味，包括「楓糖、明太子、脆糖杏仁、可可馬卡龍」，維持30元及39元銅板價，即日起至9月19日原價39元的新品，更祭出嚐鮮價35元就能吃。

全聯阪急麵包傳承自日本阪急BAKERY技術，以層層相疊、延壓製成多達16層的「可頌麵包」，柔軟蓬鬆，其中人氣商品「火腿起司可頌」曾被網友讚，媲美知名咖啡店的百元可頌，但在全聯只要銅板價就能吃到。如今可頌系列再推新口味，一口氣推出4款鹹甜都有。

▲▼全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，30元銅板價就能吃！（圖／業者提供）

▲全聯阪急麵包推出新口味可頌。（圖／業者提供）

「楓糖可頌」以香酥可頌麵包體。淋上楓糖漿，香甜經典，售價30元。台灣人喜愛的「明太子可頌」鹹甜口味，以酥鬆奶香可頌麵包體，裹上紐西蘭乳源製成的無鹽奶油、醇濃日式沙拉醬、高含卵的正宗助宗鱈魚卵，調製出完美比例的明太子醬，鹹鮮濃郁，售價39元，即日起至9月19日特價35元就能吃！

甜口味還有「脆糖杏仁可頌」，酥鬆麥香及奶香的可頌麵包體，加上加州杏仁粉、細緻粉粒的糖粉，製成如馬卡龍口感的杏仁蛋白糖霜，散發淡淡杏仁香，售價39元，同樣在即日起至9月19日特價35元。

「可可馬卡龍可頌」裹上以加州杏仁粉、2.5%的頂級法芙娜可可粉製成可可杏仁蛋白糖霜，交織濃醇香氣，售價39元，即日起至9月19日特價35元，可頌迷可把握機會嚐鮮。

▲▼家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料，並使用單純配方，搭配自然優質食材，用料紮實，推出多款西式與台式麵包蛋糕，並通過國際A.A.無添加驗證。

▲▼家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

其中在家樂福新店店，每日提供多達150-200款麵包，亮點包括「無麵粉蛋糕」、「低醣麵包」、「100%無添加 潔淨吐司」等，主打原料健康純淨，又兼顧美味，推出以來好評不斷，並持續與麵包大師吳寶春等聯名合作開發新品。

目前「NAKERY裸焙坊」僅在家樂福新店店、淡新店、西屯店，網友也讚為「隱藏版麵包店」，不少人說「發現之後，路過就會去買」。

你可能也想看

全聯「早餐神品」奶油餐包被推爆！火腿起司可頌年銷210萬個

全聯新品千層吐司來頭超猛！日本世界冠軍師監修　1.5月賣破3千萬

全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

 

ET快訊
Sandra婚禮「大咖藝人都來了」！唐綺陽當場開示
外星人？美國人妻意外錄下不明飛行物體　影像曝光
貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「降雨熱區」曝光
PLG球星酒駕遭罰18萬　呂政儒躲過連坐罰
快訊／柯文哲老家貼「教出貪汙犯」　新竹女被送辦了
快訊／教召打靶　營長意外中彈
快訊／PLG球星酒駕拒測！　車上還有呂政儒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

中秋烤肉生鮮、必搭吐司優惠！7-11上百爆品5折起　下單送咖啡

10口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃5天

全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

豪疊4層火烤牛肉排！漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了

強強攜手共推日系生活美學！東森購物9／10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館

麥當勞本周推「8大優惠券」！蛋捲冰淇淋買1送1、雞塊免費送

foodpanda「無限次免外送費」加碼延長5天！8縣市都能用

網購族快看！0元起免運吃到飽、滿額送壽司郎　電商9／9限定下單優惠整理

夾榛果巧克力、香草夾心餅！必勝客「巧克力香蕉起司餅」開吃了

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

中秋烤肉生鮮、必搭吐司優惠！7-11上百爆品5折起　下單送咖啡

10口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃5天

全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

豪疊4層火烤牛肉排！漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了

強強攜手共推日系生活美學！東森購物9／10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館

麥當勞本周推「8大優惠券」！蛋捲冰淇淋買1送1、雞塊免費送

foodpanda「無限次免外送費」加碼延長5天！8縣市都能用

網購族快看！0元起免運吃到飽、滿額送壽司郎　電商9／9限定下單優惠整理

夾榛果巧克力、香草夾心餅！必勝客「巧克力香蕉起司餅」開吃了

台驊8月營收年增逾91％　中菲行成長近45％

中國地方政府穩房市新招！研議「保交樓險」　保費可能拉升房價

劉亦菲放不開尷尬跳舞片段掀議！　網挖對比毒舌批：油膩

業務經驗交流　台南高分院與所轄一、二審首長座談會

新光金「唯一見紅」8月虧44.8億！　12家金控8月獲利一表看

PLG職籃周儀翔拒酒測遭吊照罰18萬　領航猿稍後發聲明

日本熊本縣八代市中村博生市長拜會黃偉哲　首次到訪台南盼開啟交流

建國啤酒廠案　北科大發聲明：支持公地公用「盼共創多贏局面」

小禎16歲愛女進軍演藝圈！出演李進良投資醫療劇　她一開始反對原因曝光

國際獅子會「300B 3區」總監率桃園獅友花蓮賑災　贈550萬善款

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

消費熱門新聞

foodpanda無限次免外送費加碼延長5天

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

網購族快看　電商9/9限定下單優惠整理

麥當勞本周推「8大優惠券」

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

漢堡王無麵包烤肉堡限時2周回歸

必勝客13吋大比薩下殺半價爽吃5天

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

必勝客爆濃巧克力香蕉起司餅新上市

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

日本麝香葡萄幕後推手！有瑕疵也不賤賣

更多熱門

相關新聞

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

喜歡日本麝香葡萄的消費者有福了！繼家樂福公布上周下殺後，全聯今（9）日也宣布，日本麝香葡萄單盒規格350g原價539元，即日起至9月15日「特價489元」。等於全台許多通路目前不到500元，就能品嚐「葡萄界愛馬仕」！

地震颱風重創花蓮部落　全聯攜手芥菜種會捐物資

地震颱風重創花蓮部落　全聯攜手芥菜種會捐物資

全聯搶先開賣日本麝香葡萄！首波6千盒

全聯搶先開賣日本麝香葡萄！首波6千盒

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

全聯、家樂福買1送1！燒烤神器2折起

關鍵字：

可頌全聯

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面