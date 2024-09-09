全聯推4款全新可頌！楓糖、明太子鹹甜口味都有　銅板價30元就能吃

▲全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，30元起銅板價就能吃！（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

可頌迷一定要吃！全聯阪急麵包人氣可頌再推4款新口味，包括「楓糖、明太子、脆糖杏仁、可可馬卡龍」，維持30元及39元銅板價，即日起至9月19日原價39元的新品，更祭出嚐鮮價35元就能吃。

全聯阪急麵包傳承自日本阪急BAKERY技術，以層層相疊、延壓製成多達16層的「可頌麵包」，柔軟蓬鬆，其中人氣商品「火腿起司可頌」曾被網友讚，媲美知名咖啡店的百元可頌，但在全聯只要銅板價就能吃到。如今可頌系列再推新口味，一口氣推出4款鹹甜都有。

▲全聯阪急麵包推出新口味可頌。（圖／業者提供）



「楓糖可頌」以香酥可頌麵包體。淋上楓糖漿，香甜經典，售價30元。台灣人喜愛的「明太子可頌」鹹甜口味，以酥鬆奶香可頌麵包體，裹上紐西蘭乳源製成的無鹽奶油、醇濃日式沙拉醬、高含卵的正宗助宗鱈魚卵，調製出完美比例的明太子醬，鹹鮮濃郁，售價39元，即日起至9月19日特價35元就能吃！

甜口味還有「脆糖杏仁可頌」，酥鬆麥香及奶香的可頌麵包體，加上加州杏仁粉、細緻粉粒的糖粉，製成如馬卡龍口感的杏仁蛋白糖霜，散發淡淡杏仁香，售價39元，同樣在即日起至9月19日特價35元。

「可可馬卡龍可頌」裹上以加州杏仁粉、2.5%的頂級法芙娜可可粉製成可可杏仁蛋白糖霜，交織濃醇香氣，售價39元，即日起至9月19日特價35元，可頌迷可把握機會嚐鮮。

▲家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

另外，家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料，並使用單純配方，搭配自然優質食材，用料紮實，推出多款西式與台式麵包蛋糕，並通過國際A.A.無添加驗證。

▲家樂福「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料來製作麵包。（圖／記者林育綾攝）

其中在家樂福新店店，每日提供多達150-200款麵包，亮點包括「無麵粉蛋糕」、「低醣麵包」、「100%無添加 潔淨吐司」等，主打原料健康純淨，又兼顧美味，推出以來好評不斷，並持續與麵包大師吳寶春等聯名合作開發新品。

目前「NAKERY裸焙坊」僅在家樂福新店店、淡新店、西屯店，網友也讚為「隱藏版麵包店」，不少人說「發現之後，路過就會去買」。