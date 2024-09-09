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全聯「日本麝香葡萄」快閃下殺489元！全台開賣通路一次看

▲▼全聯日本麝香葡萄，即日起至9月15日現貨單盒只要489元。（圖／業者提供）

▲全聯販售日本麝香葡萄，即日起至9月15日現貨單盒只要489元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

喜歡日本麝香葡萄的消費者有福了！繼家樂福公布上周下殺後，全聯今（9）日也宣布，日本麝香葡萄單盒規格350g原價539元，即日起至9月15日「特價489元」。等於全台許多通路目前不到500元，就能品嚐「葡萄界愛馬仕」！

全聯去年販售麝香葡萄，在9到11月熱銷近9萬盒，創造3500萬元業績。今年販售日本麝香葡萄為「秀」等級，約1.4萬盒，在全台超過470間限定門市銷售，包括雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、金門縣等，連外島也買得到，數量有限，售完為止。

即日起至9月15日，全聯推出單盒規格約350g「特價489元」，挑戰通路最低價。業者說明，日本麝香葡萄皮薄無籽，果肉飽滿，彈牙多汁，帶濃郁花香與荔枝香氣，洗淨後可連皮一起享用，適合中秋節搭配烤肉解膩。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲「日本麝香葡萄」多半來自山梨、長野、岡山縣空運直送。（圖／記者林育綾攝）

●家樂福

家樂福也開賣「日本麝香葡萄」，來自山梨、長野、岡山縣空運直送，規格為每盒350克，即日起至9月17日「特價499元」。

▲▼家樂福開賣日本麝香葡萄499元。（圖／業者提供）

▲家樂福開賣日本麝香葡萄，即日起至9月17日特價499元。（圖／業者提供）

家樂褔預計9月至11月進貨15萬盒，約53噸以上，企圖成為全台最大的麝香葡萄銷售通路，並在即日起至9月18日推出「日本頂級麝香葡萄禮盒」，規格為每盒600克以上，售價999元。

除了麝香葡萄，家樂福也引進老饕們高度詢問的「貓眼葡萄」，原名為「ピオーネ（Pione葡萄）」，由於外層切開後，果肉翠綠中心帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，所以在台灣稱為貓眼葡萄。

家樂福在販售麝香葡萄期間，也推出多波優惠活動，首波即日起至9月17日，在全台家樂福量販門市購買任一款日本麝香葡萄，並與日本麝香葡萄主視覺打卡牆或打卡框合照，上傳至社群平台Facebook與Instagram，並標註「#日本麝香葡萄在家樂福」，至家樂福服務中心出示手機畫面＋購買發票憑証，即可兌換麝香葡萄行李箱貼紙一套（價值199元），數量有限，送完為止。

●7-ELEVEN

此外，7-ELEVEN 即日起特別空運直送來台日本麝香葡萄，在「i划算」平台開賣。產地來自山梨縣及長野縣，嚴選水果甜度超過17度的高品質優質果種，首批限量1萬盒，無籽皮薄、果肉飽滿香甜帶有荔枝香氣，單盒重達350公克以上僅505元，團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，平均最低每盒489元。

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