全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

▲全聯阪急麵包推出甜甜圈，9月14日至9月17日在100家門市限時開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯阪急麵包推出全新商品「甜甜圈」，9月14日至9月17日在雙北、基隆、桃園、新竹縣市共100家門市限時開賣，有「豆香、草莓巧克力、巧克力」3種口味，原價單個35元，期間限定3入只要89元，等於百元有找，一個不到30元。

全聯阪急麵包甜甜圈如花瓣般造型，採用獨特配方，口感蓬鬆Q彈有嚼勁，其中「豆香甜甜圈」裹滿以100%非基改大豆及傳統直火烘烤而成的黃豆糖粉，充滿堅果芳香，質地細膩。

▲全聯阪急麵包推出甜甜圈，9月14日至9月17日「3入89元」。（圖／業者提供）

「草莓巧克力甜甜圈」外層裹上荷蘭牌天然可可脂製成的草莓巧克力風味片，特別的是含有果粒，融於嘴裡甜而不膩，口感更豐富。「巧克力甜甜圈」沾裹完美比例的黑巧克力風味糖，香醇濃郁，款款圈住你的心。

甜甜圈在9月14日至9月17日期間，於雙北、基隆市、桃園市、新竹縣市，共100家限定門市限時開賣，3入原價105元，4天限時特價只要89元，等於現省16元，百元有找就能嚐鮮。

▲全家推出烤肉、家庭早餐必備「匠土司家庭號」任2件9折。（圖／業者提供）

而全家便利商店看準中秋烤肉商機，推出烤肉必備食材「匠土司家庭號」優惠，9月14日至9月17日期間，購買匠土司家庭號通通「任2件9折」。9月17日前於會員APP「兌點趣」專區，使用全家Fa點2000點，加購匠土司家庭號，即享半價優惠。

▲全家聯名沈早俱樂部推出6款新品，其中「蒜香香腸長堡」被網友激推。（圖／業者提供）

除此之外，全家近來與「沈早俱樂部」聯名，再度以台式早餐為主軸，推出第二波商品6款，其中長堡系列商品「蒜香香腸長堡」，將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，超台滋味被網友激推，不少人讚「太好吃了！」、「跑了三家店才買到！」、「每次看到都有掃貨衝動」。

▲全家全新熱狗堡品牌「哈逗堡」，「不沾手」就可淋上的番茄芥末雙醬被網友狂讚。（圖／業者提供）

而熱狗堡也推出全新品牌「哈逗堡」，主打「新口味、新麵包、新醬料」3大亮點，首推「Sakimoto柚子胡椒熱狗」，搭配濃濃起司香的「帕瑪森熱狗麵包」，還附上「不沾手」就可淋上的番茄芥末雙醬，被網友狂推「這不沾手設計該得諾貝爾獎！」即日起9月17日組合特價只要39元。