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地震颱風重創花蓮部落！　全聯攜手芥菜種會捐贈140萬物資

▲▼芥菜種會攜手全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值140萬物資。（圖／展望會提供，下同）

▲▼芥菜種會攜手全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值140萬物資。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

地震颱風接連重創花蓮，家園重建是一條漫漫長路，全聯慶祥慈善事業基金會關心受災戶需求，特此捐贈市值逾140萬元物資，包括高湯粥、八寶粥、長者尿布和紅燒肉調理包等生活補給品，並攜手基督教芥菜種會援助深受風災、強震影響的災民，以及道路中斷受困的和仁部落等。

21日上午全聯花蓮美崙門市舉辦「全心全意，聯手公益-全聯物資銀行捐贈儀式暨地震防災宣導闖關活動」，芥菜種會執行長李肇家感謝全聯慶祥慈善事業基金會的支持，現場並透過防災闖關活動，強化民眾災害防救常識。
 
芥菜種會災後重建刻不容緩，當時立即啟動花蓮地震災後復原計畫。李肇家執行長表示，全聯慶祥基金會捐贈的生活物資運送到花蓮，有如及時雨幫助強震受災戶的和仁部落等地居民，芥菜種會則在強震、風災後的照顧復原上，透過「以工帶振」帶出振興、振作的機會，幫助受災難影響的失業民眾，提供培力及工作機會；截至7月底，「以工帶振」提供逾7000小時工作時數，賺得收入並且能自立生活，並從困境中重拾力量。

▲▼芥菜種會攜手全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值140萬物資。（圖／展望會提供，下同）
 
全聯慶祥慈善事業基金會常年關心弱勢家戶、熱心公益不遺餘力，張宜君執行長表示，基金會尤其關懷受災戶和弱勢族群的需要，這次與芥菜種會生活物資供應中心的合作，正是履行社會責任的重要一環，透過全聯實物銀行的資源，能夠即時提供基本生活需求物資給受助者，同時也感謝芥菜種會在救災過程中的整合與努力，未來我們會持續攜手各界夥伴，共同推動更多有意義的公益活動，讓更多有需求的民眾受惠。
 
位在秀林鄉和平村的和仁部落，因強震造成大清水隧道嚴重損壞無法通行，緊接的凱米颱風再度釀災，讓花蓮鐵公路全數中斷長達數天，部落村民瀕臨斷糧、缺水，芥菜種會團隊克服困難，將礦泉水、八寶粥等生活物資送往部落，後續餘震及暴雨造成土石流和坍方危及住家，村民被安置在收容中心，芥菜種會持續提供生活物資和行軍床等，關懷災民的需要。秀林鄉和平村村長董蓮怡表示，感謝芥菜種會、部落青年和熱心民眾的協助，和平村在0403地震後成為孤島，採買就醫都是問題，芥菜種會冒著土石流的危險，透過火車運送第一批物資進村，接著在凱米颱風後運送冷凍食品予村民。

▲▼芥菜種會攜手全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值140萬物資。（圖／展望會提供，下同）

透過防災闖關活動強化民眾災害防救常識。
 
其中，不滿一歲的小威是芥菜種會認養童，剛出生時被託付在和仁部落的外婆照顧，媽媽也鮮少過問孩子的生活。外婆靠著經營小店撫養小威，但因地處偏遠，人口稀少，收入很不穩定，連平常採買生活物資都得搭鄰居的便車。飽受地震驚嚇的他們，外婆收到物資箱後心裡滿是感激，抱著好不容易睡著的小威說「地震發生後，每天都在擔心如果再發生更嚴重的災情怎麼辦？孩子還這麼小，要是餓到了該怎麼辦？」所幸有芥菜種會的協助，讓外婆放下心中重擔，現階段暫時無須太煩惱日用品補給。
 
當天捐贈活動上設計了防救災闖關活動，希望透過活動宣導防災教育，強化民眾對天然災害的防災意識。「哪裡有需要，就往那裡去」，芥菜種會透過助人方式傳遞上帝的愛，長期關懷困難家庭的需要，並有專業的防救災服務深化助人理念，需要更多企業和社會大眾支持，一起響應「生活照顧箱」募集行動，即時接住困難家庭的需要。

更多訊息請連結網址https://lihi1.com/Ew4Fb，或洽詢專線（02）7705-9292。

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