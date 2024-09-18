黎巴嫩BB Call爆炸9死3千傷　真主黨領袖將發表談話

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器（俗稱BB Call）爆炸案，導致至少9死、3000人受傷。路透引述真主黨18日最新聲明指出，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）將於19日當地下午5時發表談話。

這起爆炸發生於17日當地下午3時30分左右，真主黨成員身上攜帶的呼叫器在發出約10秒的嗶嗶聲之後引爆，爆炸聲持續約1小時。部分的人把呼叫器拿起至臉部、眼睛附近位置，以便查看訊息，怎料呼叫器隨即爆炸，造成多人臉部掛彩、手指被炸斷、腹部與臀部位置受傷，甚至有人下體也遭波及，大批傷者湧入醫院。

▲ 貝魯特超市一名男子的呼叫器在包包裡爆炸。（圖／路透）

The pagers that exploded simultaneously in Lebanon, injuring close to 3,000 people were made by US firm Motorola & detonated by the israelis https://t.co/7HA9KZtYLB — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) September 17, 2024

其中，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）也受傷，上衣沾染鮮血，外傳已失去一隻眼睛，另外一眼嚴重受傷。

一名不願透露姓名的真主黨成員表示，此次爆炸案是自去年10月7日發生以哈衝突以來，真主黨面臨的最大安全漏洞。早在今年2月，真主黨領袖下令成員停止使用手機，警告手機可能會被以色列情報部門追蹤，隨後改用呼叫器，沒想到呼叫器卻被動手腳。

▲呼叫器疑似在抵達黎巴嫩之前被動手腳。（圖／翻攝X、路透）

黎巴嫩指控這一切都是以色列策畫，以色列國防軍至今尚未正式承認。《衛報》分析，摩薩德長期參與暗殺哈瑪斯及真主黨領袖，一旦被證實涉入這起攻擊，將造成情勢重大升級，恐怕使色列與真主黨爆發戰爭。

至於真主黨使用的呼叫器，「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光18日出面受訪強調，呼叫器100%不是台灣製造，發生爆炸的呼叫器全程是在外國製造，與他們一點關係也沒有，沒想到會捲入這起事件，將會跨國提告。