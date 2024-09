黎巴嫩BB Call爆炸9死3千傷　真主黨領袖將發表談話

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah) 。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器(俗稱BB Call)爆炸案,導致至少9死、3000人受傷。路透引述真主黨18日最新聲明指出,真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)將於19日當地下午5時發表談話。

這起爆炸發生於17日當地下午3時30分左右,真主黨成員身上攜帶的呼叫器在發出約10秒的嗶嗶聲之後引爆,爆炸聲持續約1小時。部分的人把呼叫器拿起至臉部、眼睛附近位置,以便查看訊息,怎料呼叫器隨即爆炸,造成多人臉部掛彩、手指被炸斷、腹部與臀部位置受傷,甚至有人下體也遭波及,大批傷者湧入醫院。

▲ 貝魯特超市一名男子的呼叫器在包包裡爆炸。(圖/路透)

The pagers that exploded simultaneously in Lebanon, injuring close to 3,000 people were made by US firm Motorola & detonated by the israelis https://t.co/7HA9KZtYLB