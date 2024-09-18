明華園「御用畫師」陳冠良　屏東戲曲故事館9／18舉辦特展

▲佈景畫師陳冠良於屏東戲曲故事館舉辦特展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾了解傳統戲棚佈景的獨特美學，屏東縣政府邀請有「明華園御用畫師」封號的陳冠良老師，18日起於屏東戲曲故事館舉辦「捧場：陳冠良畫師與他的佈景彩繪」特展，從佈景畫師的角度出發，帶領觀眾入門欣賞佈景彩繪堂奧之美。

文化處指出，佈景畫師陳冠良出生於屏東布袋戲世家，自幼對繪畫產生興趣，其繪畫技巧融合各家所學之精髓，琢磨出自我獨特風格，二十多年來為明華園戲劇團繪製不少戲棚作品。

這次特展以「捧場」為題，出自陳冠良畫師與明華園總團合作的初始「我給你捧場兩塊佈景」，透過「蘊生」、「景幕」、「造像」等輪廓，近距離觀賞畫師的創作思路與美感態度，其中，「蘊生」描繪冠良師踏入佈景彩繪領域的習藝經歷；「景幕」展現佈景彩繪的空間美學與審美範式；「造像」則呈現畫師作品的風格特色與美感思維。展覽不僅聚焦於佈景師從業二十餘年的歷程與心境，同時照見行業結構的變革，以及佈景彩繪從過去到現在的轉變與縮影。

這此次展覽自即日起至114年6月15日止，另於9月21日下午3時30分，在屏東戲曲故事館前安排布袋戲演出，歡迎民眾來觀賞，領略在地文化風華。