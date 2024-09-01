台南人排隊排爆了！進場一看「1攤位」完全沒人　真相曝光

▲「2024台灣文化創意博覽會」人潮洶湧，然而有一個攤位成最特別景點 。（圖／台南市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

「2024台灣文化創意博覽會」將於今（9月1日）閉幕，許多民眾趁著週末假期前來參觀，甚至有許多網友分享，昨（31）日下午，展館外排隊人潮洶湧，甚至因為人數過多，展館一度暫停開放入場，仍有大批民眾頂著烈陽撐傘等待。有趣的是，有粉專分享，會場內有一個攤位都一直空著，變成全場最特別的攤位之一！

臉書粉專「台南式 Tainan Style」昨日分享排隊人潮的照片，只見排隊人龍在展館左右各繞了2大圈，由於太陽大，許多人都撐傘防曬，連粉專小編都幽默笑虧，現場彷彿變成了「雨傘博覽會」。

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▲日本創作者因護照遺失攤位空著成話題。（圖／翻攝「台南式 Tainan Style」粉專、ICELOLLY 的 Instagram）

特別的是，粉專還透露，這次文博會中，有一位來自日本京都的創作者，因護照遺失無法入境，攤位幾日來一直空著，成為全場最特殊的攤位之一。然而，該創作者已迅速解決相關事宜，於昨天趕回台南，終於在閉展前一天到場。

這位日本京都創作者 ICELOLLY 日前在 Instagram 上發文表示：「在前往台灣的飛機上，竟然不幸遺失了護照…因為這個意外，很遺憾的我不得不放棄參加本次的活動。但是，作品無國界！期待在不久的將來能親自與台灣的朋友們相見！」。

台南市政府也提醒，為避免排隊等候過久，民眾可以先前往由台南市文化局策展的周邊展區，如「321巷藝術聚落」和「西竹圍之丘文創園區」等地參觀。根據台南市文化局的統計，截至昨（31）日，主展場「大臺南會展中心」及其周邊展區，已吸引超過35萬人次的參觀人潮。

隨著文博會進入最後一天，台南市長黃偉哲表示，這次文博會首度移師台南，成功展示了台南的卓越文創實力。他也呼籲民眾把握最後機會，前來二刷、三刷，透過文創展覽，深入體驗台南的在地文化魅力。