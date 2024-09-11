一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

▲「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」正式開展，將巡迴新北花蓮及台中3校園。（圖／沈春池文教基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

想一睹過去歷史課本上的敦煌文物？走一趟「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」就能看到！活動由沈春池文教基金會、敦煌研究院及中國宋慶齡基金會共同主辦，首站在新北市臺灣藝術大學展出，之後依序巡迴花蓮東華大學、臺中逢甲大學，新北展期從即日起至2025年1月8日止，全區開放免費參觀。

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▲模擬石窟開鑿的模型，吸引民眾觀展。

「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」共規劃三大展區，分別是「絲路漫行」、「淨土梵音」、「繽紛散樂」。第一展區「絲路漫行」，展示敦煌石窟在千年前形成的沿革歷史與敦煌壁畫所使用的各式材料，包括模擬石窟的開鑿及相關壁畫，可深刻體會敦煌浩瀚偉大的的瑰麗藝術。

第二展區為「淨土梵音」，一件件根據敦煌壁畫仿製的各式樂器，反彈琵琶、腰鼓、塤、排簫等…懸掛於牆上，並陳列在曼妙舞姿的圖畫前，這裡每幅壁畫所呈現的肢體動作、樂器演奏，都得以窺見敦煌樂舞之華美。第三展區「繽紛散樂」則展出著名的張儀潮出行圖與宋國夫人出行圖，真實還原了中國古代樂舞的歷史文化生態，而天樂不鼓自鳴圖則展示出宛如在天界無人演奏，自會發出仙樂的景觀，充分描繪了敦煌壁畫的盛大輝煌。

▲展品是在敦煌複刻完成再運送來臺，呈現高清的壁畫複製展件。

沈春池基金會秘書長石靜文表示，「敦煌文化藝術展」自2016年在各校巡迴展出以來，得到許多青年朋友的廣泛關注和喜愛。今年是疫情之後首度回歸實體展形式，在展品的部分不論是畫作或是各式樂器都是在敦煌複刻完成再運送來臺，呈現高清的壁畫複製展件，同時更邀請多位敦煌研究院的學者專程到臺灣協助佈展，並協助導覽的指導教學，另外還有一連串精彩的專題講座，希望藉由更專業的導覽介紹與課程介紹，讓民眾觀展之餘能更深入體驗敦煌之美，也希望透過各地的巡展，不管是年輕世代還是一般民眾都能夠走到校園、進入敦煌，一窺千年樂舞的曼妙，同時也培養青年朋友對傳統文化保護的重視。