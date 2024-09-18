女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

▲網紅映辰在大巨蛋場邊直接脫到剩內衣。（圖／映辰IG）

圖、文／CTWANT

中華職棒味全龍隊上周末起將主場移師台北大巨蛋，與中信兄弟展開三連戰，除了場上賽事激烈，還有啦啦隊熱舞之外，球場邊竟有女球迷，當場脫去外衣剩下胸罩，再套上球衣，吸引眾人目光。畫面曝光後，引發網友抨擊，媒體人羅旺哲也發文怒斥：「真的是侮辱棒球！」

一位女球迷在IG上PO出一段影片，標題為「看球賽看到很熱時」，她對著鏡頭說：「很害羞耶？直接弄掉喔？真的假的」，邊說邊脫去上衣，上半身剩下胸罩，露出傲人好身材，隨後就套上味全龍球衣，對著鏡頭開心比出YA的手勢表示，「興奮到全身發燙」。

網友見狀在底下留言砲轟，皆不認同她的行為，「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」、「妳爸媽知道妳有這行為嗎？知道好害羞代表妳還有羞恥心，但為何還要這樣賣肉？！」、「要做這事情可以離開球場嘛」、「請思考一下，當天場合很多家長帶孩子，適合嗎！？這裡不是妳想的國外，別太自私！」、「想紅想瘋了不知羞恥為何物。」

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▲映辰在棒球場邊當眾脫衣。（圖／映辰IG）

連媒體人羅旺哲也看不下去，發文痛批「真的是侮辱棒球。這完全不OK，希望聯盟、球團能阻止這樣的歪風。不是說我多高尚，但這擺明就是作秀的情況，讓人反感。」羅旺哲表示觀賞棒球比賽是闔家參與的場合，一位女生當眾脫衣，就怕一堆情色業者有樣學樣，把棒球場當牛肉場，怕這種事情會不斷上演，呼籲對方，「不要為了自己想紅，侮辱我們心愛的棒球。」

這名女球迷身分被起底是網紅「映辰」，版面上大多是大尺度的性感照，IG目前超過9萬人追蹤。對於慘遭網友炎上，她似乎毫不在意，有網友疑問「為什麼這麼挺...是假的嗎」，映辰也大方坦承，「我是隆乳沒有錯」。

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