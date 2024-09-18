　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

▲▼ 。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動） ）

▲四叉貓曬小時候的萌照。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動） ）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇經常評論時事，正反評價不一。他17日表示，最近常看到小草留言「祝福你的孩子長得像四叉貓」，忍不住曝光童年照，「根本人見人愛花見花開好嘛！」照片吸引律師林智群轉傳，先是誇讚「很可愛啊！」隨後又打趣，「他是後來自己長壞的，小草不懂裝懂，可笑之至」，引發話題。

四叉貓透露，最近總是有小草跑來洗留言：「祝福你的孩子長得像四叉貓。」他就曬出一張小時候的萌照，自認長得很可愛，「先說我小時候長這樣，根本人見人愛花見花開好嘛！」還嗆聲，「我就看有沒有小草敢出來跟我比可愛（叉腰）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片一出，就有網友驚豔大讚，「好可愛！如果我是貓貓鄰居，阿姨一定會想要親一個喔！」「今天不按笑按愛心惹，真是可愛」、「可愛死了好不好」、「有可愛（蓋章）。」桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧也在下方留言，「真的很可愛。」

有趣的是，律師林智群看到貼文後，也忍不住轉發直誇，「四叉貓小時候長得很可愛啊！」後面卻又補一句，「他是後來自己長壞的，小草不懂裝懂，可笑之至。」讓粉絲笑呼，「律師又想收貓貓的傳票了嗎？」「這是一個反正欠的傳票太多，律師已經不在乎會不會再收到的發言。」

ET快訊
快訊／5連霸藍議員遭搜索　國民黨團回應了
松信議員剩6席！許家蓓癌逝「不補選、不遞補」　原因曝
「害死我！」捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆將跨國提告
台灣製造BB Call「遭借刀殺人」　手法曝光
蝸牛小米粽中毒3死！　食藥署鎖定「5可疑物質」
許家蓓48歲病逝！　子宮內膜癌「常見症狀」曝
快訊／美天王歌手結婚！　CP查理曬婚禮照
吃小米粽3死　高大成：蝸牛不是主因！
爆炸BB Call來自台灣！　金阿波羅澄清：並非直接製造
BB Call「一陣狂嗶後」集體爆炸　拆開驚見5公克炸藥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑　果粉驚：真的有貴到

北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

蝸牛小米粽中毒已3死！食藥署鎖定驗「5可疑物質」拚1周完成調查

四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

全台最大　2024新竹Ｘ梅竹黑客松火熱報名中

低壓籠罩防短延時豪雨　「雨最多時間曝」全台連下4天

蝸牛小米粽疑釀3死！毒物醫揭疑點「發生太迅速」不排除農藥奪命

賣場推車「秒變中秋烤肉架」　5.2萬人看傻！家樂福13字回應了

沿海路管線工程施工　東港3132用戶9／19停水23小時

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑　果粉驚：真的有貴到

北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

蝸牛小米粽中毒已3死！食藥署鎖定驗「5可疑物質」拚1周完成調查

四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

全台最大　2024新竹Ｘ梅竹黑客松火熱報名中

低壓籠罩防短延時豪雨　「雨最多時間曝」全台連下4天

蝸牛小米粽疑釀3死！毒物醫揭疑點「發生太迅速」不排除農藥奪命

賣場推車「秒變中秋烤肉架」　5.2萬人看傻！家樂福13字回應了

沿海路管線工程施工　東港3132用戶9／19停水23小時

又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑　果粉驚：真的有貴到

民進黨立委反推國土計畫法　黃國昌：到底在演哪齣？

專任運動教練淪「另類保姆」？　林郁婷、鄭兆村喊話盼重視

王品2品牌推身分證優惠　中1碼就送龍膽石斑、泡菜煎餅

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

280戶大樓險變「城中城翻版」　賴打燒沙發！高雄男縱火下場曝

屏東1對兄弟母親過世頓失依靠　枋寮警+地方公益團體伸援手

快訊／新北藍議員服務處遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

投資菲國房產吸金兼差「賣靈骨塔」　假富豪3年騙4千萬被起訴

快訊／中國日本人學校　男童上學「慘遭持刀砍傷」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

1000元遭盜領！網紅狂噴3字經衝警局

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

更多熱門

相關新聞

小楊哥公司遭立案調查　每日銷量驟降九成以上

小楊哥公司遭立案調查　每日銷量驟降九成以上

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅事件越鬧越大，大陸官方發出通報，稱已對小楊哥公司「三隻羊網絡科技」在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為立案調查。近30天內，除17日外，「三隻羊網絡」每日直播，日均銷售額100萬（人民幣，下同）至250萬，但16日銷售額10萬至25萬元。從數值來看，半個月驟降九成以上。

麟洋配月餅廣告挨批醜　業者親回4字

麟洋配月餅廣告挨批醜　業者親回4字

YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍

YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR這群人董仔「南港搭小黃回內湖遭拒載」！　發文求解

YTR這群人董仔「南港搭小黃回內湖遭拒載」！　發文求解

關鍵字：

四叉貓網紅童年小時候林智群

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面