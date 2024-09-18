四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

▲四叉貓曬小時候的萌照。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動） ）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇經常評論時事，正反評價不一。他17日表示，最近常看到小草留言「祝福你的孩子長得像四叉貓」，忍不住曝光童年照，「根本人見人愛花見花開好嘛！」照片吸引律師林智群轉傳，先是誇讚「很可愛啊！」隨後又打趣，「他是後來自己長壞的，小草不懂裝懂，可笑之至」，引發話題。

四叉貓透露，最近總是有小草跑來洗留言：「祝福你的孩子長得像四叉貓。」他就曬出一張小時候的萌照，自認長得很可愛，「先說我小時候長這樣，根本人見人愛花見花開好嘛！」還嗆聲，「我就看有沒有小草敢出來跟我比可愛（叉腰）。」

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照片一出，就有網友驚豔大讚，「好可愛！如果我是貓貓鄰居，阿姨一定會想要親一個喔！」「今天不按笑按愛心惹，真是可愛」、「可愛死了好不好」、「有可愛（蓋章）。」桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧也在下方留言，「真的很可愛。」

有趣的是，律師林智群看到貼文後，也忍不住轉發直誇，「四叉貓小時候長得很可愛啊！」後面卻又補一句，「他是後來自己長壞的，小草不懂裝懂，可笑之至。」讓粉絲笑呼，「律師又想收貓貓的傳票了嗎？」「這是一個反正欠的傳票太多，律師已經不在乎會不會再收到的發言。」