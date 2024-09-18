姚明女兒14歲身高飆破190　「巨人家族合照」比女籃前國手媽媽還高

▲姚明全家福，站在中間的是女兒姚沁蕾。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

姚明12日剛過44歲生日，陸網近日瘋傳一張，8月中姚明一家人在香港參加2024姚基金慈善賽的記者會照片，照片中，站在父母中間的14歲姚沁蕾，身高已經明顯比一旁的媽媽葉莉還高。據了解，葉莉曾為大陸女籃知名選手，官方身高為193公分，可見姚沁蕾仍在飛速的「長身高」，三人站在一起宛如「巨人家族」般吸睛。

▲姚沁蕾跟著父母進入會場，身高已明顯比走在前方的母親葉莉還高。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，據現場視頻（影片，下同）顯示，姚沁蕾跟在父母后面進入發佈會（記者會）現場，她的身高已經趕上身高1米9的母親葉莉，甚至還要比葉莉略高一點。

就在2023年時，姚明一家人也曾在北京被民眾拍下外出用餐的畫面，當時，綁著馬尾的姚沁蕾身高還沒超過媽媽葉莉。仍在發育期的姚沁蕾過了一年，身高便直接超越葉莉，成為巨人家族「神基因」的活招牌。

在這場慈善基金會的記者會現場，長髮及肩的姚沁蕾身著一襲黑色長洋裝及平底鞋，戴著一副細框的眼鏡，看起來十分有書卷氣。

公開資訊顯示，姚沁蕾於美國出生、長大，擁有美國國籍，姚明曾表示，會等到姚沁蕾成年後再自行決定是否要放棄美國國籍，申請大陸國籍。至於姚沁蕾未來會否投入跟父母一樣的籃球運動，外界仍在觀察。