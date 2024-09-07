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祖先牌位竟刻了「皇朝」2字！　他一查族譜太衝擊

祖先牌位刻2字藏玄機　他翻出祖譜驚覺家族是皇室後裔

▲一名網友祖先牌位上刻有「皇朝」二字，一翻族譜才知竟跟皇室有淵源。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

家中供奉祖先牌位是許多人的傳統習俗。一名網友的阿公過世，師公到府做法會時，注意到祖先牌位上刻有「皇朝」二字，感到十分疑惑。師公詢問家人是否曾有祖先擔任過官職或封王，網友的好奇心驅使他翻閱了家中的祖譜，沒想到發現家族竟有驚人的身世。

這名網友在Threads發文表示，阿公過世滿一年後，師公日前來家裡做合爐法會，在儀式中，師公注意到祖先牌位上刻有「皇朝」二字，好奇地詢問原PO家族是否曾有王公貴族，強調「這個不能亂刻的餒」。原PO半信半疑地翻閱了阿公留下的祖譜，沒想到竟發現祖先中竟有「宣帝」、「文帝」等稱號，且子孫還有被蔭封為王，與史料記載相符。

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貼文引發網友熱烈回應，驚呼「哇靠，所以你算小王爺了耶」「沒有亂刻，你是流落在民間的皇家成員啊」「王爺您好，參見王爺」「一般有族譜的都不簡單，沒族譜的很多」「王爺您好，參見王爺」「看來你是官不知幾代」。

然而，部分網友則潑冷水表示，「怎麼說呢…族譜寫到什麼王什麼帝的大概率是偽造的，不要太當真。我們家族譜還是從隴西李世民開始的呢，自己開心就好」「開心就好，南北朝皇帝很多，我家也是從那邊開始記」「祖譜其實都會吹一下，也不知道真假，像我們隴西李氏的祖譜超級厚，記載的知名人物就是唐朝皇室」。

另外，還有人則懷疑族譜看起來太新，反問「這是有重寫過嗎？不然也太新了吧」，對此，原PO透露，阿公計劃在20年前為家族重修族譜，將家譜記錄更新至第35代，舊家譜早已破損不堪。

由 @jsc.1122 發佈
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