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大陸 大陸焦點 特派現場

阿凡達來了！陸研發「發光植物」　螢火蟲基因導入「亮度肉眼可見」

▲大陸科研團隊研發出肉眼可見的高亮度夜晚自發光植物。（圖／翻攝微博）

▲大陸科研團隊研發出肉眼可見的高亮度夜晚自發光植物。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

合肥神筆生物科技有限公司科研團隊成功研發大陸首株基因編輯高亮度夜晚自發光植物。研究團隊負責人李仁漢透露，科研人員藉由基因編輯技術，將螢火蟲、發光蘑菇等生物的發光基因導入植物細胞內，進而讓植物能在夜晚發出肉眼可見的高亮度光芒。

▲大陸科研團隊研發出肉眼可見的高亮度夜晚自發光植物。（圖／翻攝微博）

《北京科技報》報導，李仁漢表示，與國際同類產品相比，神筆生物的發光植物在亮度方面具有明顯優勢，「我們的植物不需要相機長時間曝光，在黑暗環境中肉眼就能很快看到發光效果，可以實現商業化照明。」

據了解，該研究團隊經歷532次技術迭代，其中，植物發光做到肉眼可見的效果是最難突破的關卡。李仁漢提到，科研團隊還優化反應過程中的酶，提高酶的效率，同時疊加多個基因，改變植物本身的一些限制性基因，最終，才使植物達到肉眼可見的高亮度狀態。

神筆生物目前已成功在向日葵等多種植物上實現高亮度自發光，正將技術拓展至其他花卉品種。李仁漢指出，我們正在改造玫瑰、月季、百合等花卉，希望未來能看到各種各樣的發光植物出現在市場上。

李仁漢強調。這項技術的應用或能改變未來城市的夜間景觀，「發光植物可應用於家庭裝飾、兒童小夜燈，甚至公園綠化和市政道路綠化等方面，科研團隊的願景是發展到類似電影《阿凡達》中的場景，讓整個公園呈現出夢幻般的發光景象。」
 

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