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BB Call爆炸以色列幹的？　分析：以黎情勢「重大升級」恐怕開戰

▲▼黎巴嫩真主黨的呼叫器（BB Call）集體爆炸。首都貝魯特（Beirut）一間超市裡一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）

▲ 貝魯特一間超市裡一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日下午集體爆炸，造成至少9人死亡，以色列情報機構摩薩德（Mossad）被指為幕後黑手。《衛報》分析，摩薩德長期參與暗殺哈瑪斯及真主黨領袖，一旦被證實涉入這起攻擊，將造成情勢重大升級，恐怕使色列與真主黨爆發戰爭。

《衛報》國防與安全編輯沙巴格（Dan Sabbagh）撰文分析，這起攻擊展現對真主黨無情且不計後果的意圖，若確實是由摩薩德策畫，情勢將出現重大升級。

曾合著多部以色列情報相關著作的作家梅爾曼（Yossi Melman）強調，發生爆炸的呼叫器似乎是「最近才提供」給真主黨成員，「我們知道摩薩德有能力一再滲透真主黨」，但對於背後戰略提出質疑。

梅爾曼警告，「這提升邊境危機升級成戰爭的可能性」，認為這起攻擊雖展現打擊真主黨核心的非凡能力，但既不是很精準，也不會改變更廣泛的戰略格局，反而洩露恐慌跡象，結論是「我看不出有什麼進展」，但預期真主黨會採取某種回應。

▲黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，增至11死4000傷。（圖／路透）

▲ 呼叫器集體爆炸造成9死近3000傷。（圖／路透）

以色列國家安全局（簡稱辛貝特，Shin Bet）聲稱，17日有情報稱真主黨計畫在黎巴嫩遠端引爆一個爆炸裝置，殺害一名以色列前官員。這代表呼叫器爆炸有可能是以色列對此的回應與警告，這也並非以色列第一次涉入暗殺或發動這類大規模攻擊，但結果都適得其反或不如預期。

1996年1月，哈瑪斯在加薩的首席炸彈專家、外號「工程師」的艾亞許（Yahya Ayyash ）因手機爆炸身亡。他被指為以色列公車自殺式攻擊幕後黑手，但他遇刺並未緩解危機，反而引發新一波公車爆炸案。

另一名哈瑪斯領袖邁沙阿勒（Khaled Meshal）1997年在約旦險遭暗殺，這起襲擊由以色列總理納坦雅胡授權，在時任政治領袖邁沙阿勒的耳朵中注入毒藥，但他逃過一死，事後有多名以色列特工被捕。這起事件促使約旦國王胡笙撕毀和平協議，要求除非提供解毒劑，否則就要絞死幕後策畫者，令以色列相當難堪，不得不交出解毒劑。

接著在2010年2月，哈瑪斯武裝部隊創始人艾爾馬伯（Mahmoud al-Mabhouh）抵達杜拜5小時後，在下榻的酒店房間遭11名使用假護照偽裝身分的刺客殺害。哈瑪斯指控以色列策畫暗殺，杜拜當局公布的監視器畫面可見端倪。

以哈去年10月開戰以來，針對哈瑪斯高層的暗殺企圖也愈發頻繁，8月時任政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被炸死，促使伊朗發出警告，將對以色列採取直接軍事行動。儘管伊朗並未發動攻擊，但隨著以哈戰爭進入第2年，與真主黨在北部的緊張情勢也來到最高點。

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