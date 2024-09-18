台東「蝸牛小米粽」中毒3死　金蘭醬油家族39年前吃大蝸牛險滅門

▲台東部落爆集體食物中毒3死，疑似蝸牛小米粽惹禍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者劉人豪／台北報導

台東縣金峰鄉部落18日凌晨3時50分許傳出「蝸牛小米粽」食物中毒案件，目前已經造成12人中毒，其中3人送醫搶救後宣告不治，目前親友已將剩餘的食物送驗，詳細情況仍待進一步釐清。台灣過往也發生過類似案例，金蘭醬油第二代鍾秋桂一家人生吃「非洲大蝸牛」，結果5人也感染同樣寄生蟲死亡，僅剩當時人在海外的三兒子倖存，險些滅門。

金蘭醬油第二代鍾秋桂誤信生吃非洲大蝸牛很補，在桃園區民族路別墅家中養殖；1985年6月27日，一家人生食非洲大蝸牛，感染廣東住血線蟲，鍾秋桂夫婦、母親鍾林腰、長子鍾德富都不幸喪命，次子鍾德尚臥床10多年後去世，只剩當時人在海外的三兒子鍾德亨倖免。

根據衛福部疾病管制署資料顯示，全球第一起「廣東住血線蟲感染症」的報告病例就發生在台灣，1945年野村（Nomura）和林（Lin）在台南縣一名15歲日本男孩的脊髓液中，首先發現幼成蟲（第5期幼蟲）。台灣早年於屏東和高雄一代甚為流行，但近幾年10年來偶有散發的病例，其中又以外籍勞工生食螺類感染最常見，而生機飲食者未將蔬果洗淨，或孩童誤食螺類感染事件也有發生。

▲非洲大蝸牛在台灣很常見，尤其是下雨過後。（圖／資料照／記者陳弘修攝）

根據衛福部的資料，廣東住血線蟲主要的感染源，是因為食用沒有煮熟的非洲大蝸牛，原先多為孩童感染，而近幾十年較常出現的，則是外籍移工吃到沒有煮熟的螺類，進而引發感染較為常見。

衛福部提醒，請勿生食、食用沒有煮熟的螺類、蝸牛，這些生物是廣東住血線蟲的中間宿主，若真的要食用，處理時要戴上手套、洗淨雙手及料理工具，蔬果生食前也務必洗乾淨，這樣一來就能夠降低感染風險。

奇美醫院加護病房醫生陳志金在臉書發文，「不只是蛞蝓，蝸牛、福壽螺也會！不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。」他列出3點提醒，請勿生食蝸牛、螺類和蛞蝓；別讓小孩接觸蝸牛、螺類和蛞蝓；以及生機飲食者一定要洗淨蔬菜。