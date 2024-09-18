蝸牛小米粽釀3死！食用60年阿美族：怎麼會這樣吃？　曝料理關鍵

記者許權毅／台中報導

台東縣金峰鄉部落傳出民眾食用「蝸牛小米粽」食物中毒事件，已經釀12人中毒、其中3人死亡。有食用非洲大蝸牛60年以上的阿美族郭姓民眾說，一般很少聽到把蝸牛包在小米粽食用，大多是炒三杯，蝸牛一定要燙熟，而且要把黏液清洗乾淨，不懂「怎麼會這樣吃？」

▲台東傳出食用蝸牛小米粽後食物中毒，釀3死。（資料照／記者姜國輝攝）



《ETtoday新聞雲》詢問一名住在中部的阿美族郭姓民眾，他表示，非洲大蝸牛撿回來後，要先連殼一起燙過，先把內臟、黏液取出清理乾淨並去殼，只留下蝸牛肉，再進行二次回燙，等到約莫7分熟後，用清水把髒污清理乾淨備用。一般若是炒三杯，就是用蒜頭、麻油、米酒、九層塔等佐料，再快炒到熟透，就可以食用。

▲有食用蝸牛60年以上經驗的原住民民眾，說明食用蝸牛一定要清理乾淨、煮熟。（圖／記者姜國輝攝）



郭姓民眾包含兒子等家人，分別有60年、20年以上食用蝸牛的經驗，大多都是用大火快炒食用，偶爾也會煮蝸牛湯。曾有一次疑似沒煮熟，就造成腸胃不適，未曾有嚴重食物中毒。

郭姓民眾認為，若依照台東案例，是利用小米粽來包蝸牛肉，食物中毒的因素比較多。但若是蝸牛肉，則是一定要清洗乾淨、煮至熟透才可以食用。

▲食物中毒案件，個案都有食用的「蝸牛小米粽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）



台東縣金峰鄉部落中毒事件，12人中已有3人死亡，其中7人送到台東馬偕醫院後，2人不治死亡，院方透露，患者送到院後均有全身發抖、失去意識、冒汗等症狀，其中死者部分在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。