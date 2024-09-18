台東吃小米粽急性中毒3死　法醫高大成：蝸牛不是主因！

▲知名法醫高大成聽聞研判，可能是蝸牛與葉菜在烹煮過程中產生化學物質導致中毒。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台東縣南迴線賓茂及壢坵等部落驚傳釀3人中毒死亡，還有多人昏迷搶救中，死傷者共通點就是吃了包了蝸牛的小米粽以及泡麵、豬肉等，引起熱議，甚至有人聯想到多年前金蘭家族生吃非洲大鍋牛養生結果5人死亡案例。不過，知名法醫高大成根據相關資訊研判，蝸牛應該並非中毒主因，應該還有其他因素釀禍。

中毒的12人中已有3人死亡，其中7人送到台東馬偕醫院後，2人不治死亡，院方透露，患者送到院後均有全身發抖、失去意識、冒汗等症狀，其中死者部分在插管時，口鼻分泌物相當多，最終因呼吸衰竭死亡。

▲台東原住民部落驚傳多人吃下蝸牛小米粽後食物中毒，有三人送醫不治死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）



高大成表示，蝸牛身上有大量寄生蟲，但吃了多半是引起寄生蟲寄生人體，以金蘭家族生吃非洲大蝸牛釀5死為例，那5人都是長期、大量生吃蝸牛，寄生蟲入侵體內，多年後才出事，吃蝸牛並不會讓人立即死亡，除非是蝸牛身上的特定物質與葉菜類交互作用後產生氰酸鉀類等化學物質，或是有吃到過期的罐頭食物，才會導致肉毒桿菌中毒，引起呼吸衰竭死亡。

高大成強調，如果吃過的食物、食材都經過烹煮還發生問題，那最有可能就是化學物質引起的中毒問題導致呼吸衰竭，另也要觀察死者是否都臉部發黑，都是化學中毒的關鍵。

據族人表示，一名83歲劉姓老婦人日前自製小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，她中秋節當天吃完後出現不適症狀，送醫後不治身亡。由於噩耗來得突然，部落親友獲悉後紛紛前往劉婦家治喪，期間不知情的喪家又端出同樣的小米粽給親友吃，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，不料過沒多久，就陸續有人出現中毒症狀送醫，有3人送醫後宣告不治，但到底是什麼物品奪走3人性命，有待進一步調查釐清。