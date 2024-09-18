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乘客集體「耳鼻流血」達美客機急返航　她曝：宛如刀刺耳朵

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空一架波音客機發生加壓問題。圖為757-200客機，非當事飛機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

達美航空（Delta Airlines）1203航班發生客艙加壓問題，導致多名乘客耳朵及鼻子劇痛流血，最終緊急返航。其中一人事後驚恐回憶，當時感覺就像有人拿刀猛刺她的耳朵。

CNN等外媒引述達美航空聲明報導，這架波音737-900載著140名乘客，原訂15日從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往奧勒岡州波特蘭（Portland），未料「無法在1萬英尺（約3000公里）以上加壓」，而且「氧氣面罩沒有打開」，緊急返回鹽湖城。

乘客普爾瑟（Jaci Purser）因為出差而搭上這班飛機。她回憶，當時感覺好像有人拿刀捅耳朵，「我聽到一些空氣跑出來……像是我的耳朵在啵啵響、我的右耳。然後我摸了摸耳朵，鮮血就流出來了。」同事與其他乘客也出現類似問題，「我們的耳朵開始非常非常痛。我們周遭的每個人都抓著他們的耳朵，人們的耳朵和鼻子開始流血。」

另一名乘客艾倫（Caryn Allen）也說，乘客很快就發現飛機出現問題，「我看了看我老公，他雙手摀住耳朵，你知道的，身體有一點往前傾。我看了看身後大約一排，以及走道另一端，有一位先生顯然嚴重流鼻血，人們試圖幫助他。」

達美航空表示，客機返回機場後，由地面團隊接手處理，其中10人需要接受醫療評估或治療，其他乘客則被安置到另一架飛機上。技術人員解決加壓問題後，該架飛機已於隔（16）日投入服務。

達美航空已經在聲明中致歉，而美國聯邦航空總署（FAA）將對此展開調查。

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