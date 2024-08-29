波音客機輪胎爆炸2死「屍身認不出人」　法醫也勸家屬：別看

▲達美航空一架波音客機的輪胎發生爆炸，導致2死1傷。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

美國亞特蘭大機場27日發生恐怖意外，達美航空一架波音757拆卸輪胎時爆炸，導致2名維修工人身亡、另1人重傷。其中一名死者的兒子透露，他與母親想要親眼看看遺體，卻被法醫勸退，因為父親已經被炸到無法辨識。

維修工人馬威（Mirko Marweg）的兒子科爾曼（Andre Coleman）悲痛說道，「我想看看遺體，因為我不相信這是真的，我母親也不相信」，卻被克萊頓郡（Clayton County）法醫勸退，因為爆炸導致遺體受損太嚴重而「難以辨識」。最終，母子倆是透過父親的刺青，才完成認屍。

58歲的馬爾可是一名退役空軍及維修工人，由於其專業而被家人暱稱「修理先生」（Mr. Fix-It），與37歲同事路易斯（Luis Aldarondo）都在這場意外中喪生。科爾曼回憶，意外發生2天前，父子倆還一起更換摩托車機油，「他就是這樣的父親。他總是在那裡陪著我。我爸爸是個不可思議的人，了不起的父親與丈夫。」

目前，美國聯邦航空總署（FAA）和職業安全與健康管理局已介入調查，釐清爆炸的具體原因。達美航空透露，當時正在拆卸的輪胎並未裝在飛機上，公司將與當局密切合作調查，確保未來不再重蹈覆轍。

達美航空技術營運部也發出內部信，向員工告知噩耗並且哀悼，「對於我們所有人來說，這個消息都是令人心碎的。」