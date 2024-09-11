達美航空2飛機「跑道碰撞」！CRJ-900尾部幾乎斷裂　航管局調查中

▲美國達美航空兩架客機在滑行時碰撞。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

美國達美航空公司（Delta Air Lines）在當地時間10日上午10點07分，傳出有2架客機在亞特蘭大機場滑行時發生碰撞，造成其中一架飛機尾部嚴重受損，幾乎斷裂脫落，另一架客機的機翼也受損，所幸事故並未造成人員傷亡，目前美國聯邦航空管理局已介入調查。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這起事故發生在喬治亞州哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），當時一架正準備飛往日本東京羽田機場的A350型客機在滑行過程中，機翼與相鄰滑行跑道上一架正準備飛往路易斯安那州拉法葉市(Lafayette)的CRJ-900型客機尾部相撞。

A collision between two Delta Air Lines planes was reported at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. pic.twitter.com/GozqUKubkY — MP (@Mp220Mp) September 10, 2024

報導指出，事發時達美航空A350客機上載有221名乘客，達美航空全資子公司、美國支線航空公司「奮進航空」的龐巴迪CRJ-900（Bombardier CRJ 900）則載有56名乘客，事故造成CRJ-900的尾部嚴重受損，幾乎斷裂脫落，A350的機翼也受損，所幸並未造成人員傷亡。

事發後兩架客機上的旅客都已下機返回航廈，並將搭乘其他客機前往目的地。目前美國聯邦航空管理局已表示，將對此次飛機碰撞事件進行調查。同時，美國國家運輸安全委員會亦表示將展開調查。

達美航空指出，兩架飛機碰撞發生時，均在備用滑行跑道上。機場發言人則表示，此次事件對機場營運的影響很小。