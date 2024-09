達美航空2飛機「跑道碰撞」！CRJ-900尾部幾乎斷裂　航管局調查中

▲美國達美航空兩架客機在滑行時碰撞。(圖/翻攝自X)

記者閔文昱/綜合報導

美國達美航空公司(Delta Air Lines)在當地時間10日上午10點07分,傳出有2架客機在亞特蘭大機場滑行時發生碰撞,造成其中一架飛機尾部嚴重受損,幾乎斷裂脫落,另一架客機的機翼也受損,所幸事故並未造成人員傷亡,目前美國聯邦航空管理局已介入調查。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,這起事故發生在喬治亞州哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport),當時一架正準備飛往日本東京羽田機場的A350型客機在滑行過程中,機翼與相鄰滑行跑道上一架正準備飛往路易斯安那州拉法葉市(Lafayette)的CRJ-900型客機尾部相撞。

A collision between two Delta Air Lines planes was reported at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. pic.twitter.com/GozqUKubkY