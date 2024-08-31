波音737氧氣罩「離奇掉落」　乘客嚇到群體恐慌尖叫爆哭

???????????????? Boeing 737 passengers panic as oxygen masks accidentally deploy midair!



Air Algerie flight AH 1460 flying from Algeria to Lyon, France, Viral Press reported. pic.twitter.com/zsjcmesWwJ — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 30, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

阿爾及利亞航空（Air Algerie）一架波音737-800、編號AH1460班機2日上午飛往法國里昂的途中，在3萬3千英尺（約10公里）的平流層高空飛行時，氧氣罩突然從天花板掉了下來，導致乘客誤會「發生事故」引發群體恐慌，甚至有人驚恐到發出尖叫，飛機只好緊急折返迫降。

阿爾及利亞航空AH1460班機2日上午9點從阿爾及利亞君士坦丁穆罕默德·布迪亞夫國際機場（CZL）起飛，預計上午11點50分降落在法國里昂聖埃克絮佩里機場（LYS），不料在飛機上升到3萬3千英尺高空時，氧氣罩不明原因突然從天花板掉了下來，進而引發乘客恐慌。

▲有乘客拍下當時飛機上的情況。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，氧氣罩從機艙的天花板掉下來後，讓乘客誤以為「發生事故」嚇到不斷尖叫，甚至有人當場哭了出來，宛如災難電影中的場景一般。機長為了避免乘客受傷或發生其他意外，決定緊急折返並迫降回穆罕默德·布迪亞夫國際機場，所幸事故未造成任何人受傷。

阿爾及利亞相關單位介入調查後，發現氧氣罩純粹是因為機械故障而掉落，並非機艙的壓力出現問題。

事實上，類似的意外發生不只一次，美國聯合航空6月有一架從法國巴黎飛往美國華盛頓特區的航班也發生氧氣罩突然掉落，且系統還自動發布公告要求乘客戴上面罩，然而當時並非所有的氧氣罩都掉落，導致有乘客戴不到面罩發生恐慌，甚至驚慌到一度想要強行打開機艙門。