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士林人童年回憶-1！文林路天橋年底拆　當地人憂塞成行車地獄

記者黃翊婷／綜合報導

交通部推廣「人本交通、停讓文化」，台北市士林區中正路、文林路口的人行陸橋因為年限超過40年，確定將在年底前拆除。消息傳開之後引發當地人兩派意見討論，有人覺得拆了陸橋會讓該路口更塞、童年回憶消失；也有人認為，現在已經很少人走陸橋，拆了也無所謂。

台北市士林區中正路、文林路口的人行陸橋。（圖／翻攝自Google地圖）

▲台北市士林區中正路、文林路口的人行陸橋。（圖／翻攝自Google地圖）

台北市過去有115座人行陸橋，目前現存74座，其中路口人行陸橋的部分，若年限超過40年，經評估之後會陸續拆除。鄰近士林商圈、新光醫院、士林捷運站的中正路、文林路口人行陸橋，由於超過年限，確定將在今年底前拆除，消息傳開之後，引發當地人正反意見討論。

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根據《中時新聞網》報導，當地反對拆除陸橋的人認為，該路口本來人車流量就很大，若拆除陸橋，可能會塞成行車地獄，而且該陸橋在當地具有高辨識度，是許多人的童年回憶之一；另一派人則認為，現在已經很少人使用陸橋了，拆除也無所謂。

PTT、臉書社團「靠北天母幫」也有網友貼出相關新聞報導進行討論，但大多數人認同拆除陸橋，畢竟已經超過40年變成危險建築，也沒有設置電梯，身障人士無法使用，一整天下來搞不好沒有50個人使用，還要考慮維護成本，不如拆除，只是拆除之前，希望有關單位做好配套措施，否則變成「人車爭道」反而更危險。

依據台北市工務局新建工程處公布的「人行天橋與地下套存廢評估」流程，若是使用已達40年以上、經評估結構安全已有疑慮者，會由新工處簽報陳府核准後，經財產除帳、編籌預算辦理拆除作業；若是人車交通已有完善配套措施、附近有捷運車站出入口可替代者，將會邀集里長、區公所等相關單位前往現場會勘，再討論是否同意廢除。

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