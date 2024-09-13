快訊／路況不熟自撞安全島　高雄楠梓陸橋轎車翻覆釀2人受傷

▲▼轎車在楠梓區德民陸橋疑路況不熟自撞安全島翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區德民陸橋今（13）日下午5時許發生一起翻車交通意外，一輛黑色轎車由東往西行經陸橋時，疑似路況不熟自撞中央分隔安全島，整台車翻覆躺在馬路中央，駕駛林男（61歲）自行爬出脫困，警方獲報趕到現場，與消防人員將另一名52歲鍾姓女乘客送義大醫院救護，林男雖受到輕傷但選擇自行就醫，二人均意識清楚，沒有生命危險，警方初步調查，林男沒有酒駕，詳細事故原因仍有待進一步釐清。