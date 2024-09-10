2車國道競速「1人墜40m慘死」　肇事男認罪了：好險自己活下來

記者黃宥寧／台北報導

許姓汽車駕駛行經國道1號北上17.6K內湖交流道路段，因車輛翻覆拋出車外，墜落40公尺至地面道路，當場身亡。檢警查出，死者與李姓駕駛2男分別開車競速，導致這場悲劇，李男被依法起訴。今（10）日士院開庭，李男當庭改口承認犯行，其辯護律師說「被告覺得好險是自己活下來，決定要好好面對責任」，這番話讓死者遺孀聽後悲痛萬分。

29歲李男在庭上改口承認犯行，與先前否認態度大相逕庭。其辯護律師表示「不再主張被害人也有過失，再爭執對死者家屬不好意思。」然而，對方除了要求強制險理賠外，還提出500萬的賠償金，對被告來說確實難以承擔。

辯護律師進一步說，車輛僅投保強制險，但被告會努力工作，將和解金從30萬提高至60萬。他說，這場車禍結果誰都無法預料，若情況對調，或許是被告自己不幸身亡，因此被告慶幸是自己活下來，且他年輕，會勇敢面對未來責任。

坐在告訴人席上的死者胞兄與遺孀聽到這番話後，神情哀痛不已。告訴代理人表示，是否接受60萬元的和解方案，還需與家屬進一步討論。但他強調，這場意外發生後，家屬至今仍無法平復，2名未成年子女更因父親的離世無法正常就學。然而，被告今日卻只說「我還年輕，好險是我活下來」，顯然缺乏和解的誠意。此外，從監視器畫面來看，對於被告是過失還是故意，仍有討論和爭辯的空間，但被告卻始終只強調自己的立場。

▲29歲李姓男子改口坦承犯行。（資料圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官建議被告，若無法一次拿出大筆金額，可以考慮分期償還。辯護律師也趕緊回答，這是依肇事比例加被告能力才提出這個數字，但會再跟被告討論提高賠償金額。

許妻忍住悲痛情緒，對法官說：「我先生是家中經濟支柱，事發至今，被告從未道歉，這樣有誠意嗎？根本沒有。他今天認罪，只是為了爭取緩刑，希望法庭能從重量刑。」法官聽完雙方意見後，給予兩造3週時間討論，改訂下月開庭。

全案起源於，2022年8月24日，26歲李男駕駛車輛沿國道1號高架北向內側車道由南往北方向行駛，與許姓駕駛因超車問題，遭同向許男刻意煞車阻擋，進而衍生行車糾紛。李男超速追趕許的車，並打開車窗準備與對方理論。

未料，李未保持2車煞停距離，當許再度急踩煞車刻意阻擋，李立刻右急轉方向盤閃避，釀其車高速向右失控，李再左打方向盤試圖穩住車身仍失控，二車發生碰撞，致許的車遭撞後失控翻覆、撞擊外側護欄，許當場拋飛車外從高架北向17.8公里處墜落到停放平面路邊車格的遊覽車頂，再摔落內湖區行忠路178巷平面道路上，經送醫搶救，仍因顱內出血及胸腔內出血致出血性休克死亡。

▼兩車國道競速，許姓駕駛從車內拋出，掉落約40公尺下的平面道路身亡。（資料圖／記者張君豪翻攝）

警詢、偵查時，李男坦承與許發生行車糾紛，當他加速追趕，許突急煞，2車僅剩1台車車距，自己踩煞車向右閃避卻失控撞上許的車，強調自己沒有涉有過失，並認是許自己沒繫好安全帶，才會拋出車外墜落高架橋下身亡。

檢方勘驗光碟及車禍鑑定，認是李追趕許的車輛，其車速大幅逾越該路段速限時速100公里，當許在前方急煞，釀雙車快速接近，李駕車往右閃避再往左拉回，明顯為車輛失控狀況，然此失控產生，是因李加速追車與許無故緊急煞車所衍生，許肇事主因，李為肇事次因。