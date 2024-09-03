醉客叫不醒...計程車運將無奈報案　他當街跳針嗆警：銬回去啊！

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區1名計程車司機報案，稱其車上有名男性乘客在延平北路6段昏睡，疑似因酒醉無法清醒，且未支付車資，警方獲報趕抵現場喚醒男子，但陳姓男客醒來後情緒失控，開始大聲咆哮怒吼「銬回去啊！」，警方只好依規定對他實施管束措施，並將其帶返社子派出所。

▲北市士林區陳姓男客疑酒醉昏睡計程車上，警方到場協助他卻大聲咆哮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

9月1日上午9時50分左右，社子派出所接獲1名計程車司機報案，指出男客人在車上昏睡，疑似因酒醉無法清醒，且沒付車資。警接獲報案後，立即趕往現場，並在警察職權行使法第19條的規範下，迅速展開處置行動。

警方到場後，試圖喚醒陳姓男乘客，然而陳男醒來後情緒失控，開始大聲咆哮，顯示其酒醉程度已達到無法自我控制的境地，並對現場人員構成潛在威脅，警方考量到現場的安全性，依相關規定對該他實施管束措施，並將其帶返社子派出所，以防止進一步的危害發生。

在派出所內，陳男逐漸恢復冷靜，情緒也平復，在警方協助下，他與計程車司機達成和解，並支付了應付的車資。經過雙方的友好協商，此次事件得以圓滿處理，警方也確認陳男無後續危害後，讓其自行離所，整個處理過程中未造成人員受傷或財物損失。

社子派出所所長呂俊逸呼籲民眾飲酒應保持理性，適量為佳。醉酒不僅會導致個人行為失控，甚至可能引發不必要的法律糾紛，對自身及他人安全構成威脅。警方強調，適度飲酒才能避免不必要的麻煩，同時保護自己和他人的安全。