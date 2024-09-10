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社會 社會焦點 保障人權

離奇陳屍空品監測站4天！姊驚嘆認屍...北市72歲翁相驗結果曝

記者黃宥寧／台北報導

家住新北市蘆洲的72歲褚姓老翁昨（9日）被發現在士林區承德路5段、中正路口的空氣品質監測站內死亡。警方經查發現，褚翁於6日騎車到醫院取藥，疑身體不適，將車停放路旁步入休息，直到第4天才被看見。死者胞姊得知死訊後，難以置信向警說「那誒阿餒」，檢警相驗後為心血管疾病，家屬對此無意見。

9日上午，環保局委外的空氣檢測師在例行檢查空氣品質監測站時，意外發現老翁倒臥在地，已無生命跡象，他隨即報警處理。警方到場後展開調查，現場未發現打鬥或車禍痕跡，死者旁有頂安全帽和手提袋，袋內裝有心臟病相關的處方簽、健保卡及一部沒電的手機，機車則停放在路邊，為釐清72歲褚姓老翁死因，除聯繫家屬也報請檢方進行司法相驗。

經調閱監視器發現，6日中午12時34分許，褚翁才剛前往新光醫院領取完心血管慢性病藥物， 騎著綠色機車準備返回蘆洲住家，一路上車速緩慢，但未見有任何異狀，短短數秒後身影便消失在監視器畫面中。

▲▼褚男陳屍台北市承德路五段、中正路口分隔島樹叢4天，最後身影曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲褚翁陳屍北市承德路五段、中正路口分隔島樹叢4天，最後身影曝。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

未料褚男領完藥後卻再也回不了家，騎車經過承德路五段、中正路口時，因不明原因將機車停在路旁，隨後獨自走進分隔島草叢中，疑因身體不適倒地；且由於褚男倒臥地點被樹叢遮蔽，雖車潮頻繁來往，但未有民眾注意，直到4天後才被發現。

家住三峽的胞姊得知消息後，一度以為弟弟發生了車禍，驚訝地用台語對警方說：「那誒阿餒」。她表示2人上次見面是在8月，也哽咽說，弟弟健康狀況不佳，檢警相驗後，疑為心血管疾病，家屬無意見後，也將遺體發還。

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