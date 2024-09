快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！至少8死、近3000人傷

▲黎巴嫩Lebanon「BB Call」傳集體爆炸,造成至少8死近3000傷。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器(俗稱BB Call),17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」,導致至少8人死亡、2800人受傷,傷者中也包括伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼(Mojtaba Amani),事件範圍涵蓋全國多處,尤其在首都貝魯特區域以及黎巴嫩南部地區最為嚴重。

根據《以色列時報》報導,目前尚不清楚這些裝置是如何引爆,但初步的訊息指出,以色列駭進黎巴嫩的電信系統,向這些呼叫器發出爆炸訊號。事實上,真主黨先前為了避免以色列駭客,停用智慧手機,改而採購大量呼叫器拿來通訊,沒想到竟因此踏進以色列情報機關的圈套。

爆炸事件前一天,以色列高層才表示考慮加強對真主黨軍事行動,但以色列軍方拒絕評論此事件。一名真主黨官員向《路透》表示,呼叫器爆炸事件是自11個月前與以色列的衝突爆發以來「最大的安全漏洞」。

爆炸事件發生後,黎巴嫩衛生部緊急發出聲明,指黎巴嫩全境有大量的呼叫器爆炸,「造成數量龐大的傷患」,要求民眾遠離任何通訊設備,同時也緊急呼籲民眾到醫院捐血。

