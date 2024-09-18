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快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！至少8死、近3000人傷

▲▼黎巴嫩Lebanon「BB Call」集體爆炸連環殺！已8死近3000傷。（圖／路透）

▲黎巴嫩Lebanon「BB Call」傳集體爆炸，造成至少8死近3000傷。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器（俗稱BB Call），17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」，導致至少8人死亡、2800人受傷，傷者中也包括伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼（Mojtaba Amani），事件範圍涵蓋全國多處，尤其在首都貝魯特區域以及黎巴嫩南部地區最為嚴重。

根據《以色列時報》報導，目前尚不清楚這些裝置是如何引爆，但初步的訊息指出，以色列駭進黎巴嫩的電信系統，向這些呼叫器發出爆炸訊號。事實上，真主黨先前為了避免以色列駭客，停用智慧手機，改而採購大量呼叫器拿來通訊，沒想到竟因此踏進以色列情報機關的圈套。

爆炸事件前一天，以色列高層才表示考慮加強對真主黨軍事行動，但以色列軍方拒絕評論此事件。一名真主黨官員向《路透》表示，呼叫器爆炸事件是自11個月前與以色列的衝突爆發以來「最大的安全漏洞」。

爆炸事件發生後，黎巴嫩衛生部緊急發出聲明，指黎巴嫩全境有大量的呼叫器爆炸，「造成數量龐大的傷患」，要求民眾遠離任何通訊設備，同時也緊急呼籲民眾到醫院捐血。

伊朗Mehr通訊社報導指出，伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼也遭到呼叫器炸傷。伊朗另一家新聞機構法斯通訊社（Fars）報導說，阿馬尼只受到皮肉輕傷，目前在醫院觀察中。

由於爆炸導致的混亂仍在持續擴大，黎巴嫩紅十字會表示，已派出50多輛救護車和300名緊急醫療人員協助撤離受害者。

自2023年10月以來，真主黨在與以色列的邊境衝突中損失了逾400名戰士，其中包括多名指揮官。同時，以色列的攻擊也造成了約150名平民喪生，並使其北部邊境地區超過6萬人流離失所。儘管面對巨大的損失，真主黨仍在黎巴嫩保持強大的影響力，並繼續構成對該地區穩定的重大挑戰。

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