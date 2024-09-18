爆乳辣妹熱舞+舞獅團「恭喜返鄉」接麻吉出獄　法官不罰警要抗告

記者許權毅／台中報導

台中一名黃男替吳姓友人出獄接風，找來舞獅團、鋼管爆乳女郎在台中監獄前表演，警方依社維法將全案移送法辦。台中地院審理卻認為，黃男所為並不構成「藉端滋擾」，裁定不罰。第四警分局今日回應，黃男高調炫耀，嚴重影響社會觀感，警方將提起抗告。

▲台中一名黃男替友人吳男出獄接風，找來鋼管爆乳辣妹、舞獅團在監獄前表演。（圖／翻攝黑色豪門企業，下同）



判決指出，今年8月23日下午3時許，黃男聘請舞獅團、鋼管女郎在台中監獄大門前表演慶祝，高調替吳姓友人出獄接風，警方認為黃男此舉是藉端滋擾公共場所或公眾得出入之場所，依違反社會秩序維護法第68條第2款之妨害安寧秩序行為，將黃男移送法辦。

台中簡易庭審理認為，黃男警詢時雖坦承聘請舞獅、鋼管女郎到場，迎接吳男出獄，但並未假借事端滋事擾亂而妨害公共秩序或社會安寧，不構成「藉端滋擾」的要件，裁定不罰，全案仍可上訴。

▲黃男為了迎接友人出獄，找來舞獅團、鋼管女郎在台中監獄大門前表演。（圖／記者許權毅攝）



第四警分局說，黃姓男子僱請舞獅及鋼管女郎在台中監獄前迎接出獄友人一案，依社會秩序維護法第68條第2款「妨害安寧秩序」移送台中地方法院台中簡易庭裁處。

警方說，本案雖裁定不罰，但鑑於行為人故意將過程錄影PO文上網高調炫耀，已嚴重影響社會觀感，將於收到裁定書後，立即檢具新事證依法提出抗告。