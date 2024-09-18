真主黨快要發現！　美媒：以色列搶先「炸了BB Call」

▲黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸，外界普遍認為是以色列所為。（圖／翻攝X、路透）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器（俗稱BB Call）爆炸案，導致至少9死、3000人受傷。美媒Axios報導，以色列之所以選擇此時展開攻擊，是因為擔心他們的秘密行動即將被真主黨揭穿，「再不好好利用，就沒機會了。」

Axios引述3名美國官員說法，報導了以色列的攻擊原因。另一名以色列前官員也透露，政府原本計畫把呼叫器爆炸當作與真主黨全面戰爭的「開場攻擊」，但近日開始擔心這些誘殺裝置會被發現。總理納坦雅胡、各部會部長、以色列國防軍、情報部門於是決定，現在就使用這些裝置，而非冒著被真主黨發現的風險。

此外，中東獨立媒體Al Monitor也指出，真主黨2名特務最近針對這些呼叫器提出擔憂。

▲這場爆炸導致至少9死3000傷。（圖／路透）



Axios還宣稱，在攻擊發生前幾分鐘，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）致電美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，以色列很快就會在黎巴嫩展開一次行動，但沒有提及任何細節。美國官員認為，以色列打這通電話，只是為了避免美國完全被蒙在鼓裡。

儘管外界廣泛認為，這場協同攻擊是以色列所發動的，但該國迄今都沒有公開回應。

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一間超市裡，男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）



真主黨表示，傷患包括許多軍方成員，他們18日上午發布聲明指控以色列犯案，不僅強調將持續在邊境與以色列作戰，同時誓言報復。

《衛報》分析，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長期參與暗殺哈瑪斯及真主黨領袖，一旦被證實涉入這起攻擊，將造成情勢重大升級，恐怕使以色列與真主黨爆發戰爭。

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