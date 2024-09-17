民眾黨「鐵粉潰散」支持度卻只掉1.8%！林濁水：新同情來自何方？

▲柯文哲支持者日前在土城看守所外靜坐「寧靜革命」。（圖／記者陸運陞攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，重創民眾黨，不過台灣民意基金會公布最新民調，民眾黨僅微幅下滑 1.8 個百分點，跌至12%支持。對此，民進黨前立委林濁水分析，儘管民眾黨的鐵粉出現潰散現象，卻有新的生力軍正在增長，讓他不禁好奇，「究竟新的同情來自何方？真是稀奇，也值得關注。」

根據台灣民意基金會16日公布的民調顯示，民眾黨在不同年齡層和社會階級的支持度都出現下滑，在25至34歲的年輕族群中，民眾黨的支持度已經落後於民進黨，而在35至44歲的年輕人群中，民眾黨的支持度更是落後於國民黨。此外，民眾黨在中產階級，包括白領、軍公教的支持度也相對較低。

▲台灣民主基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

對此，林濁水17日下午在臉書發文指出，民眾黨在大學以上學歷的支持者中，僅僅與國民黨打平，輸給了民進黨，這種現象顯示出民眾黨的鐵粉正在呈現潰散的情況。與此同時，民進黨的支持度只上升了1.3%，國民黨的支持度則基本保持穩定，只有時代力量的支持度有較明顯的增加，但增幅也只有2.8%。

然而，數據也顯示，儘管民眾黨的支持度下滑，但其總支持度只掉了1.8%，顯然民眾黨也吸引到了新的支持者，這也讓林濁水認為，民眾黨的鐵粉雖然出現潰散，但同時也增加了新的生力軍，「究竟新的同情來自何方？真是稀奇，也值得關注。」

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析。訪問期間是2024年9月9-11日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人。有效樣本1016人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。