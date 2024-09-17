柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

▲國民黨台北市議員柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，外界質疑國民黨內態度不同調，呈現議員徹查、立委挺柯的狀況，而猛打此案的國民黨台北市議員游淑慧自爆，被黨內長輩批評「不顧大局」。對此，國民黨台北市議員柳采葳17日表示，柯文哲是前台北市長，面對的問題，都與市政相關，台北市議員本來就該本於職責，「對事不對人」，該調查清楚就調查清楚，這與政黨合作完全不衝突。

國民黨內對「柯文哲案」有不同聲音，國民黨主席朱立倫雖定調力挺柯文哲，但國民黨議員卻緊咬此案，游淑慧更自爆被長輩關切。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，跟游淑慧是朋友，「我雖虛長幾歲，但我不是長輩，是平輩，該講都講了，言盡於此，不會再對游淑慧有回應」。

對此，柳采葳表示，台北市議員本來就該本於職責，全面監督市政，更何況柯文哲是台北市的前市長，所以面對到的問題，都是與市政相關的。

柳采葳強調，台北市議員本來就應該要「對事不對人」，這與政黨合作其實是完全不衝突的，可以理解在野黨要全面合作，但議員本來就該針對市政監督，該調查清楚的就調查清楚。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）