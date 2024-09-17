　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，外界質疑國民黨內態度不同調，呈現議員徹查、立委挺柯的狀況，而猛打此案的國民黨台北市議員游淑慧自爆，被黨內長輩批評「不顧大局」。對此，國民黨台北市議員柳采葳17日表示，柯文哲是前台北市長，面對的問題，都與市政相關，台北市議員本來就該本於職責，「對事不對人」，該調查清楚就調查清楚，這與政黨合作完全不衝突。

國民黨內對「柯文哲案」有不同聲音，國民黨主席朱立倫雖定調力挺柯文哲，但國民黨議員卻緊咬此案，游淑慧更自爆被長輩關切。馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，跟游淑慧是朋友，「我雖虛長幾歲，但我不是長輩，是平輩，該講都講了，言盡於此，不會再對游淑慧有回應」。

對此，柳采葳表示，台北市議員本來就該本於職責，全面監督市政，更何況柯文哲是台北市的前市長，所以面對到的問題，都是與市政相關的。

柳采葳強調，台北市議員本來就應該要「對事不對人」，這與政黨合作其實是完全不衝突的，可以理解在野黨要全面合作，但議員本來就該針對市政監督，該調查清楚的就調查清楚。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家豪攝）

ET快訊
50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年
泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光
獨／起底保時捷惡男！　黑歷史曝光
台女星「只用柚子皮遮2點」！下身洩透視蕾絲：中秋快樂
柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪：我真的好想你⋯
比手腕還粗！　台中驚見1.5公尺百步蛇
「明年高一生源雪崩」　估3年內60校退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

北市抽水站又漏油！王欣儀要水利處儘速查明肇責　蔣市府應鎖緊螺絲

韓國瑜為國慶晚會募款不順　賴士葆揭過去經驗轟：政治歧視

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

韓國瑜中秋節送祝福！　「祝福擁有內心平靜與喜悅」

蔡英文合體陳其邁遊高雄！　中秋節曬「合照」大讚城市進步

拜登政府16度對台軍售　總統府：有助於維持空軍各型機裝備、妥善

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

影／自嘲不好笑！賴清德講冷笑話賀佳節　網：讓中秋添涼意

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

北市抽水站又漏油！王欣儀要水利處儘速查明肇責　蔣市府應鎖緊螺絲

韓國瑜為國慶晚會募款不順　賴士葆揭過去經驗轟：政治歧視

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

韓國瑜中秋節送祝福！　「祝福擁有內心平靜與喜悅」

蔡英文合體陳其邁遊高雄！　中秋節曬「合照」大讚城市進步

拜登政府16度對台軍售　總統府：有助於維持空軍各型機裝備、妥善

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

影／自嘲不好笑！賴清德講冷笑話賀佳節　網：讓中秋添涼意

女籃版東超！　首屆亞洲女子籃球聯賽國泰全本土參戰

沒有幸福的完美主義者　「放下那20％，享受80％的人生」

么六就出營放中秋！役男找不到機車急到報警　差點不能回家烤肉

一典兄弟合體！　王傳一揪陳漢典「澎湖家族旅遊」…圓夢原因曝

養護中心直播手工片賺進25萬　「護濕辣嬌」二審賠15萬換免囚

LG「AI乾衣機」自動偵測乾衣模式　細緻衣物免怕乾過頭

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

6歲弟突瀉大量血便！驚罹「克隆氏症」　醫：初期症狀似腸胃炎

雲霄飛車「全速撞上」　慕尼黑啤酒節20歲工人喪命

林千又險被車撞！「反被嗆3字」當場傻眼：現在撞人的聲音都比較大嗎

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

「藍挺柯」風向變了！　2026團滅盤算曝光

被控常告人騷擾　學姐要張益贍道歉

北檢調查出爐！強調團隊絕無洩密　黃光芹：所以馬記者200%說謊？

名嘴稱小沈1500是比特幣！衝上PTT熱門

柯文哲中秋無法團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

快訊／美對台軍售72億空軍「開放式零附件修理回運」　1個月生效

台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46.6％贊同

女記者被傳喚臭臉離開　郭正亮揪貓膩

柯曾說握著手才睡得著　陳：好想你

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

國民黨搶收「回頭草」　2套劇本曝光

台北居大不易！　北市人口數最快9月底「跌破250萬」

謝龍介喊選台南市長「只當4年」　郭國文三點分析：他不是藍營最強棒

洪健益公布朱亞虎給蔡壁如親筆信

更多熱門

相關新聞

北市抽水站漏油　王欣儀要求儘速查明肇責

北市抽水站漏油　王欣儀要求儘速查明肇責

台北市建國新生抽水站在昨（16）日驚聞發生漏油事件，大量油污溢出造成污染，由於事件發生的主因、漏油數量仍未釐清，國民黨台北市議員王欣儀要求水利處即刻防止污染擴大，以避免殃及環境生態，並儘速查明肇責，依規嚴懲失職。

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

柯曾說握著手才睡得著　陳：好想你

柯曾說握著手才睡得著　陳：好想你

北檢自己查自己！洩密案「7天」就破案　律師酸爆

北檢自己查自己！洩密案「7天」就破案　律師酸爆

藍白合作2派　鍾小平：基層主張跟昌合

藍白合作2派　鍾小平：基層主張跟昌合

關鍵字：

京華城柯文哲柳采葳游淑慧國民黨蕭旭岑

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面