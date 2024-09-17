游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，猛打此案的國民黨北市議員游淑慧自爆，被黨內長輩批評「不顧大局」，而多次挺柯的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示「我雖虛長游淑慧幾歲，但不是長輩，我是平輩，言盡於此」。對此，國民黨台北市議員楊植斗16日表示，藍營長輩們憂心藍白合作受阻，希望少批評柯文哲，但不知道長輩們看到自家議員，被白營不理性的狂轟濫炸時，心中是否會有些心疼？

楊植斗表示，游淑慧議員擔任京華城調查小組召集人，在這幾個月大大小小的會議，資料讀得比任何人都通透，面對媒體的公開發言也都真憑實據，用實力來說話，根本就沒有民眾黨所謂「亂打一通」或「媒體餵資料」這種事。

楊植斗認為，藍營的長輩們憂心藍白合作受阻，這陣子希望大家少批評柯文哲，他感覺藍營政治人物為了立法院的在野聯手，的確也有收斂跡象。但不知道長輩們看到自家認真監督市政的淑慧議員，繼續被白營用不理性的狂轟濫炸時，心中是否會有些心疼？游淑慧議員，加油！

游淑慧也親自回應，謝謝植斗，楊植斗也是京華城專案小組成員，最近也因為質疑第一魚果市場招標案，被中工提告，其實當議員可以平安低調當，也可以據以力爭當，因為多跑基層、勤於服務，連任都沒有問題。但為什麼不選擇輕鬆的方式當呢？其實就是一份責任感和對是非的堅持，如果連這兩點都沒有，就不要出來浪費薪水了。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員楊植斗。（圖／記者李毓康攝）