「固樑」聲音大增！國民黨內參民調曝光　反罷免者達43.9%

▲力挺謝國樑，藍營強棒近月來接續赴基隆宣講。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案進入倒數1個月，為了催出投票率，國民黨將在投票前一天的10月12日舉辦大型造勢活動。據了解，國民黨近日內參民調顯示，反罷免者以43.9%領先贊成罷免者的27.3%，無意見或未有想法的民眾則為28.7%。地方人士分析，這與東岸商場案基隆市府連4勝有關，中間選民不滿民進黨鋪天蓋地追殺謝國樑，讓許多市民決定站出來反罷免。

謝國樑罷免案倒數計時，拆樑與固樑各自積極爭取支持，而為了反制拆樑團體，近月來國民黨大咖紛紛到基隆力挺謝 國樑。據掌握，國民黨先前委託進行一份民調，民調顯示，有43.9%基隆市民不同意罷免謝國樑，同意票則有27.3%，無意見或未有想法的民眾則為28.7%；若進一步詢問一定會去投票者，則不同意罷免上升22個百分點，同意罷免者下降了19個百分點。

不過對於該份民調，國民黨發言人楊智伃表示，各家民調國民黨都會拿來做參考，不過最近看到，幾乎所有的民調數據，以及基隆市民給予最真實的反應，都是對於謝國樑的肯定，也反映出市民對惡意罷免的反感，因此再次呼籲民眾一定要出門投下不同意票，才能守護基隆的市產，守護基隆善良的氛圍，也要杜絕用惡意手段操作罷免的行為。

也有地方人士認為，從民調數據上來看，反對罷免謝國樑者持續上升，主要是跟謝國樑與國民黨的熱戰戰術選擇正確有關，讓國民黨支持者得以凝聚，此外，東岸商場案司法最終判決基隆市府連4勝，讓不少反對者也失去罷免的正當性。

基隆市政府發言人呂謦煒則強調，任何民調都是基隆市政府施政的重要參考，但基隆市政府會持續專注市政，持續推出讓民眾有感的市政亮點。

