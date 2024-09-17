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北檢火速破案否認洩密　郭正亮揭疑點：現在才知馬小姐有通靈本事

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，16日遭檢方傳喚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者郭運興／台北報導

北檢偵辦京華城弊案，但有關民眾黨主席柯文哲涉案的內容卻滿天飛，北檢16日上午約談獨家報導「小沈1500」的記者馬郁雯，但下午旋即發出新聞稿稱，足認偵辦團隊絕無洩漏偵查情事。對此，前立委郭正亮16日表示，北檢不能承認洩密，因為怕觸犯刑法第132條，但立院準備審議預算，只能用這樣方式交差，有夠丟臉。他砲轟，當初馬郁雯針對「小沈1500」講得多直接，北檢知道嗎？到底什麼樣的採訪經驗，能得出這樣的靈感，現在才知道馬小姐有通靈的本事。

郭正亮於節目《亮話天下》表示，這份新聞稿最核心的就是，北檢稱「經初步查證，記者報導依據消息來源轉述見聞或依據多年採訪經驗等，綜合分析判斷後撰稿。報導之消息來源均非來自本署、廉政署、調查局及法院等相關公務人員」。

郭正亮表示，當初記者馬郁雯針對「小沈1500」講得多直接，北檢知道嗎？請問到底什麼樣的採訪經驗，能得出這樣的靈感，而且明明記者還透露「經營檢調線7年」、「200%正確性」，講到這個程度，北檢還能寫出這樣的新聞稿。

郭正亮說，「小沈1500」外界討論了一兩個禮拜、周刊更把完整的裁定書直接揭露，院檢怎麼不回應一下，是記者夢到的？可以夢到一字不漏的裁定書？到底是什麼「天眼功夫」。

郭正亮指出，北檢稱「足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容情事」，就是因為他們不能承認洩密，刑法第132條「非國防機密洩密，公務員處3年以下有期徒刑」，所以當然不敢面對，但準備要審議預算，只能用這樣的方式交差，北檢真是有夠丟臉。

郭正亮再指，現在不談記者馬郁雯司法功力，她原本是中視的社會線記者，後來到了三立轉跑司法線新聞，能突然間司法功力比所有資深記者深？北檢稱「記者憑自身經驗與訪問，得出結論」，等於是這位記者夢到「明牌」，電視還討論這個「明牌」兩個禮拜，真是厲害。

郭正亮說，北檢呼籲外界別亂揣測，但明明自己就是在亂講，自稱「消息不是來自你們」，但記者的消息就是對的，北檢還用「小沈1500」提訊柯文哲，如果不是USB有的內容，怎麼會拿這題來問？而且這段對話又變成了新聞，怎麼會有這樣不可思議的單位。

最後，郭正亮強調，北檢現在就是在說記者報導「小沈1500」、周刊報導「完整裁定書」，都是憑自身採訪經驗，就能得出結論，現在才知道馬小姐有通靈的本事。

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢調查洩密案結果說明。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

▲▼北檢針對洩密案，偵查結果說明。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

▲▼北檢針對洩密案，偵查結果說明。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

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京華城柯文哲馬郁雯郭正亮小沈1500北檢洩密

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