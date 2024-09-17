　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，自5日至今被關押在台北看守所已有13天。柯文哲妻子陳佩琪特別在中秋節前一天的16日晚間到北所外靜坐，透過影片表示「我真的好⋯好想念你⋯」，也回憶起2011年柯文哲陪著開完刀住院的她時，刻意將病床高度調低，還說「一定要勾著手臂才睡得著」，「我會在外面加油，幫你洗去冤屈」。

民眾黨組織部17日中午公布陳佩琪16日靜坐在台北看守所外的影片，陳佩琪表示，「我今天晚上的中秋夜前，我在土城的門口，我跟著這邊很多的支持者一起陪著柯主席、我的先生一起過中秋，我今天看到一輪很皎潔的明月，我相信他在裡面也看到了，我覺得我今天特別來這邊，雖然我沒辦法真正見到他，但是我覺得我的心跟他的距離又更近了。」

陳佩琪提及，結婚三十幾年來，每次柯文哲要離開家裡出去外面住多久，都會跟她報告、讓她安心，「我第一次遇到這種情況，好幾天沒有辦法能夠真正關心到他的身體，關心他到底吃得好不好、睡得好不好，所以我真的好⋯好想念你⋯」

陳佩琪指出，自己於2011年在台大醫院開刀時，柯文哲說一定要去陪她，還故意把病床降到最低，這樣柯陪床就可以保持一樣高度，還說「他（柯文哲）一定要握著我的手，兩個人要勾著手臂他才睡得著」。

陳佩琪稱，「我今天來這邊，雖然我們沒辦法再勾著手臂，但我還是要跟你說，我在外面看著一輪明月，我就是會在外面等你，我會在外面加油，我會幫你洗去你的冤屈。」而陳也代表柯文哲向支持者們致謝，「謝謝你們，我們會努力加油」。

▼民眾黨組織部公布陳佩琪16日晚間靜坐台北看守所外與柯文哲隔空喊話影片。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨中央組織部）

▲▼民眾黨組織部公布陳佩琪16日晚間靜坐台北看守所外與柯文哲隔空喊話影片。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨中央組織部）

ET快訊
50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年
泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光
獨／起底保時捷惡男！　黑歷史曝光
台女星「只用柚子皮遮2點」！下身洩透視蕾絲：中秋快樂
柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪：我真的好想你⋯
比手腕還粗！　台中驚見1.5公尺百步蛇
「明年高一生源雪崩」　估3年內60校退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

北市抽水站又漏油！王欣儀要水利處儘速查明肇責　蔣市府應鎖緊螺絲

韓國瑜為國慶晚會募款不順　賴士葆揭過去經驗轟：政治歧視

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

韓國瑜中秋節送祝福！　「祝福擁有內心平靜與喜悅」

蔡英文合體陳其邁遊高雄！　中秋節曬「合照」大讚城市進步

拜登政府16度對台軍售　總統府：有助於維持空軍各型機裝備、妥善

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

影／自嘲不好笑！賴清德講冷笑話賀佳節　網：讓中秋添涼意

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

北市抽水站又漏油！王欣儀要水利處儘速查明肇責　蔣市府應鎖緊螺絲

韓國瑜為國慶晚會募款不順　賴士葆揭過去經驗轟：政治歧視

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

韓國瑜中秋節送祝福！　「祝福擁有內心平靜與喜悅」

蔡英文合體陳其邁遊高雄！　中秋節曬「合照」大讚城市進步

拜登政府16度對台軍售　總統府：有助於維持空軍各型機裝備、妥善

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

影／自嘲不好笑！賴清德講冷笑話賀佳節　網：讓中秋添涼意

彭佳慧等了28年終返鄉開唱　竟被工作人員「強制帶下台」！

女籃版東超！　首屆亞洲女子籃球聯賽國泰全本土參戰

沒有幸福的完美主義者　「放下那20％，享受80％的人生」

么六就出營放中秋！役男找不到機車急到報警　差點不能回家烤肉

一典兄弟合體！　王傳一揪陳漢典「澎湖家族旅遊」…圓夢原因曝

養護中心直播手工片賺進25萬　「護濕辣嬌」二審賠15萬換免囚

LG「AI乾衣機」自動偵測乾衣模式　細緻衣物免怕乾過頭

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

6歲弟突瀉大量血便！驚罹「克隆氏症」　醫：初期症狀似腸胃炎

雲霄飛車「全速撞上」　慕尼黑啤酒節20歲工人喪命

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

「藍挺柯」風向變了！　2026團滅盤算曝光

被控常告人騷擾　學姐要張益贍道歉

北檢調查出爐！強調團隊絕無洩密　黃光芹：所以馬記者200%說謊？

名嘴稱小沈1500是比特幣！衝上PTT熱門

柯文哲中秋無法團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

快訊／美對台軍售72億空軍「開放式零附件修理回運」　1個月生效

台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46.6％贊同

女記者被傳喚臭臉離開　郭正亮揪貓膩

柯曾說握著手才睡得著　陳：好想你

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

國民黨搶收「回頭草」　2套劇本曝光

台北居大不易！　北市人口數最快9月底「跌破250萬」

謝龍介喊選台南市長「只當4年」　郭國文三點分析：他不是藍營最強棒

洪健益公布朱亞虎給蔡壁如親筆信

更多熱門

相關新聞

北檢自己查自己！洩密案「7天」就破案　律師酸爆

北檢自己查自己！洩密案「7天」就破案　律師酸爆

北檢偵辦京華城案頻傳洩密！親綠媒體多次透過獨家報導披露案情，其中《三立新聞》記者馬郁雯更自爆，自己經營檢調線7年，對消息來源有200％的信心，引發外界對北檢違反偵查不公開，以及檢調收賄勾結媒體的質疑。對此，林智群律師也分析，北檢本月9日交辦洩密案，16日就發新聞稿說，記者消息來源不是地檢署、廉政署，「一個禮拜就破案」，狠酸「這樣都可以，也可以找民眾黨調查柯p有沒有圖利了。」

小草回魂！民眾黨剩12%是好消息　郭正亮分析原因「大概能挺在這」

小草回魂！民眾黨剩12%是好消息　郭正亮分析原因「大概能挺在這」

藍白合作2派　鍾小平：基層主張跟昌合

藍白合作2派　鍾小平：基層主張跟昌合

國民黨若想繼續藍白合　綠委：恐會跟著民眾黨弊案一同陪葬

國民黨若想繼續藍白合　綠委：恐會跟著民眾黨弊案一同陪葬

藍白合作陷矛盾！傳設2策略防火牆　藍斥：企圖分裂在野團結

藍白合作陷矛盾！傳設2策略防火牆　藍斥：企圖分裂在野團結

關鍵字：

民眾黨柯文哲陳佩琪京華城

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面