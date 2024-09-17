憶柯文哲曾說「握著手才睡得著」　陳佩琪錄影喊：我真的好想你

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，自5日至今被關押在台北看守所已有13天。柯文哲妻子陳佩琪特別在中秋節前一天的16日晚間到北所外靜坐，透過影片表示「我真的好⋯好想念你⋯」，也回憶起2011年柯文哲陪著開完刀住院的她時，刻意將病床高度調低，還說「一定要勾著手臂才睡得著」，「我會在外面加油，幫你洗去冤屈」。

民眾黨組織部17日中午公布陳佩琪16日靜坐在台北看守所外的影片，陳佩琪表示，「我今天晚上的中秋夜前，我在土城的門口，我跟著這邊很多的支持者一起陪著柯主席、我的先生一起過中秋，我今天看到一輪很皎潔的明月，我相信他在裡面也看到了，我覺得我今天特別來這邊，雖然我沒辦法真正見到他，但是我覺得我的心跟他的距離又更近了。」

陳佩琪提及，結婚三十幾年來，每次柯文哲要離開家裡出去外面住多久，都會跟她報告、讓她安心，「我第一次遇到這種情況，好幾天沒有辦法能夠真正關心到他的身體，關心他到底吃得好不好、睡得好不好，所以我真的好⋯好想念你⋯」

陳佩琪指出，自己於2011年在台大醫院開刀時，柯文哲說一定要去陪她，還故意把病床降到最低，這樣柯陪床就可以保持一樣高度，還說「他（柯文哲）一定要握著我的手，兩個人要勾著手臂他才睡得著」。

陳佩琪稱，「我今天來這邊，雖然我們沒辦法再勾著手臂，但我還是要跟你說，我在外面看著一輪明月，我就是會在外面等你，我會在外面加油，我會幫你洗去你的冤屈。」而陳也代表柯文哲向支持者們致謝，「謝謝你們，我們會努力加油」。

▼民眾黨組織部公布陳佩琪16日晚間靜坐台北看守所外與柯文哲隔空喊話影片。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨中央組織部）