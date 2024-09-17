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南投縣青年創業輔導辦公室啟用　設立南投、竹山、埔里3站點

▲南投縣青年創業輔導專案辦公室啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣青年創業輔導專案辦公室啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府持續落實鼓勵協助青年返鄉、留鄉發展政策，繼成立南投縣青年發展所，並結合中央及地方育成資源，與在地青年共築創業輔導據點「南投縣青年創業輔導專案辦公室」，日前同步於南投市、埔里鎮及竹山鎮設立站點，提供在地創業青年更便利的實質服務。

南投縣青年發展所13日於位在中興新村合宏眼鏡咖啡館的南投市青年創業輔導專案辦公室，舉辦全縣三站聯合啟用典禮；縣長許淑華、立委馬文君及立委游顥辦公室主任石智伯，縣議員宋懷琳、林儒暘、張秀枝、沈夙崢、陳宜君、蘇昱誠、蔡孟娥、陳玉鈴及埔里鎮長廖志城、勞動力發展署、國發會中興新村活化辦公室都到場見證，並以注入「活水」的儀式，宣示「青年活水．蓄興南投」。

▲南投縣青年創業輔導專案辦公室啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，青年朋友返鄉創業有貸款或相關行政流程等各方面的需求，卻經常跑好多趟卻不見得獲得幫助，亟須專業便利又全方位的諮詢輔導服務，因此用心設計由在地創業有成青年、專業志工團隊結合設立的3個在地服務據點：包括中興新村合宏眼鏡咖啡館、竹山成興機車行及埔里R立方學堂，也是南投縣青年發展所推出的第一個計畫，希望讓更多年輕人獲得政府輔導方案，在創業、再就業的過程或農業發展上得到更多的資源與協助。

▲南投縣青年創業輔導專案辦公室啟用。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，3個專案輔導辦公室以返鄉青年自身創業經歷及服務熱忱為出發點，加上由青年創業補給站、創業轉運站及創業馬達站的概念打造場域，提供包括創業需求評估、創業諮詢、貸款與利息補貼資訊、獎補助資源及創業課程進修等服務，也將依青年需求，不定期安排專家進行深度輔導，針對創業盲點提供解決方案，並媒合創業資源，促進地方創業團隊的成長與茁壯。

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