iOS18正式上線！全新功能搶先看　但「蘋果AI」還要等等

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 iOS 18 歷經幾個月的測試後，在今日（17日）正式上線，並正式開放下載更新，但值得注意的是，蘋果AI（Apple Intelligence）仍舊尚未開放，根據先前報導，英文版本將會在年底上線，中文版則必須等到明年才會出現，而外媒也整理出iOS 18必知功能，讓用戶可以在第一時間就上手全新體驗。

《MacRumors》指出，iOS 18將會有幾項特色，包含

更自由的主畫面設置

在iOS 18中，可以將應用程式的圖示放在主畫面的任何位置，並不再需要逐個排列，同時將會有深色、其他顏色的區別，也可以將App的名稱拿掉，改以更大的圖示，隨心所欲的安排主畫面設置。

全新設計控制中心

iOS 18中，控制中心經過重新設計，可以從全新的空間中新增更多客製化的控制按鈕。

iMessage功能增強

在iOS 18中 iMessage得到許多實用新功能，包含可以用任何表情符號作為Tapback的反應鍵，此外文字效果也能增加粗體、下劃線等等，讓能發送的訊息變得更加生動。

「照片」App大改版

對於許多來說，蘋果內建的「照片」排版一直有許多使用習慣上的不便，在這次改版中，進行有史以來最大設計，採用一體式設置，會根據使用者拍照的當下加上照片tag，並可以從分類中迅速找到照片。

App鎖定／隱藏

現在可以將App隱藏在鎖定的資料夾中，必須透過Face ID等才能解鎖，徹底保護用戶隱私。

遊戲模式推出

遊戲模式功能將可以在iPhone上使用，在這個模式中將可以最大限度地減少系統運行，用來維持遊玩時的體驗，同時在使用AirPods上的音訊延遲將會降到最低。



