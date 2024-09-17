官網崩了！iPhone 16 Pro Max預售秒殺　陸網：只是嘴上說不買

▲蘋果本次發表的新品iPhone 16 Pro系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果全新發布的iPhone 16系列手機13日晚間8點開始在中國預售，在官方銷售通路，不管是App還是網站，都一直出現卡在「歡迎頁面」的情況。相關話題「蘋果官網崩了」衝上微博熱搜，不少大陸網友調侃，「不是說不買嗎，還把人家官網買崩了。」

據《每日經濟新聞》報導，在同樣屬於Apple官方直營通路的Apple Store「天貓」官方旗艦店，iPhone 16標準版系列明顯遇冷，在預購開始一段時間後，仍有首批貨源，然而iPhone 16 Pro Max則是另外一番光景，在預購開始後的瞬間，即告首批售罄。目前天貓官方旗艦店的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max多個版本無貨，而iPhone 16和iPhone 16 Plus則貨源充足。

▲大陸蘋果官網卡住畫面。（圖／翻攝自微博）

京東等第三方管道，同樣是iPhone 16 Pro Max最為搶手，首批貨源以迅雷不及掩耳之勢，便被搶購一空，而標準版的火爆程度，則難以望其項背。

Apple京東自營旗艦店截至9月13日晚間8點20分，有超過32萬人預約，iPhone 16和iPhone 16 Plus，這兩款機型貨源充足，而有超過187萬人預約，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，但多個版本顯示無貨。

不過，二手交易平台和社交平台上，在剛開啟預售僅一小時後，已經出大量轉讓iPhone 16的貼文，其中大多為iPhone 16 Pro Max沙漠金機型。

相關貼文引起大陸消費者熱議，「一個個嘴說不買，結果比去年難買多了」、「中國黃牛幹的吧？這色不能叫沙漠金了，得叫牛黃了」、「每年都說人家差，人家每年銷量擺在那，搞笑呢」、「飢餓行銷吧，真能吹」、「嘴上說一套，還是蘋果好用」。

▲沙漠金成熱銷色。（圖／翻攝蘋果官網）

光大證券分析，iPhone 16 Pro系列尺寸增加，iPhone 16 Pro螢幕尺寸從6.1英寸擴大至6.3英寸，iPhone 16 Pro Max由6.7英寸擴大至6.9英寸，同時邊框進一步收窄，帶來更廣的視覺效果。

研究機構TechInsights預計，iPhone 16系列的出貨量將超過前代產品，2024年全球出貨量預計將達到7300萬台。 iPhone 16 Pro Max預計將成為iPhone 16系列銷量最高的機型，佔總銷量的35%，這得益於其更大的顯示器、A18 Pro晶片以及對用戶的吸引力。

TechInsights認為，售價方面，iPhone 16系列售價5999元起（人民幣），和上一代產品相比，全系列均未漲價，這項策略可能會對蘋果公司的營業利潤率造成壓力，因為硬體升級和蘋果智能（Apple Intelligence）的採用預計會增加成本。在元件成本上升和AI基礎設施投資增加的情況下保持有競爭力的定價對蘋果來說是一個挑戰，但蘋果可能寄希望於更高的銷售量來抵消這些擔憂。