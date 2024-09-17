國民黨搶收「回頭草」　2套劇本曝光

▲立法院新會期即將開議，國民黨力推藍白合對抗執政黨。圖為立法院會5月三讀通過國會改革法案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，牽動政壇洗牌，國、民2黨支持者可望各自歸隊，也讓2026年選戰提前開打。本刊調查，民眾黨支持度崩跌，藍綠高層皆評估小草多數轉為隱性及浮動，「回頭草」成為接下來必須力爭的對象，國民黨已擬定2套藍白合劇本，不論柯是否遭起訴，都要拿下非綠陣營的主導權，但此舉也引發不少藍營民代反彈，認為恐壓縮藍侯選人的選戰空間，更失去藍營的政黨主體性，新一波的茶壺風暴就此浮上檯面。

本刊調查，國民黨對未來是否仍走藍白合路線，陷入分歧，黨內要角包括馬英九、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人，皆主張藍白必合，才是重回執政及將支持者極大化的最佳做法，但藍白合的論述並未成為黨內共識，反倒引起不少有意投入2026年選舉的藍營選將及民代不滿，批評此次總統大選藍白合已破局，不該再複製失敗的經驗投入選舉，否則恐限縮藍營的政治版圖及成長空間。

▲柯文哲（右）因涉入京華城弊案，成為第一個被羈押禁見的主要在野黨主席。

藍營內這股不滿的情緒，迫使黨中央作出策略調整，立場從「挺柯」到「不評論」，再轉為質疑偵查過程的瑕疵，並布下2手策略，即檯面上仍定調藍白合，但對柯文哲可能涉弊一事設下防火牆，同時也對柯遭起訴與否擬定因應劇本。

▲國民黨主席朱立倫近日多次聲援柯文哲，並表態立法院必須藍白合作。

對國民黨高層而言，知情人士向本刊表示，藍營評估接下來非綠陣營的主導權不在民眾黨手上，柯文哲幾乎難逃被起訴，民眾黨在2026年的地方選舉，基本上已無角色，加上不可能會綠白合，能抉擇的空間已變得很窄，即便柯有幸逃過被起訴，白營要獨立拿下1席縣市首長的機會也相當低，唯有尋求在野合作才有突圍的可能，這是白營必須思考的問題。

▲台中市長盧秀燕在立委選舉輔選民眾黨，被黨內看好是能重啟藍白合的重要人物。

至於民進黨方面，內部則觀察近日的司法案件，包括鄭文燦、林宜瑾等人都面臨司法追訴，並非針對民眾黨，只是都聚焦在柯文哲身上，從8月中旬的政治獻金案到8月底京華城案，柯遭收押，民眾黨核心支持者開始離開，如今留下來的小草都是鐵粉。

綠營人士直言，很多人希望這群對白營失望的民眾變回頭草轉向支持藍綠，但如何贏得回頭草信任，考驗的是藍綠兩黨接下來的表現，就算趁亂鞏固執政，能否持續，仍有待觀察。

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