柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

▲▼陳佩琪、黃珊珊到看守所外相伴支持者「寧靜革命」。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，現仍被羈押在台北看守所。隨著中秋佳節將至，柯文哲無法與家人團聚，引發支持者的不捨。自柯文哲9月5日遭裁定羈押後，許多支持者（自稱「小草」）便發起「寧靜革命，星光相伴」活動，於看守所外靜坐聲援。昨（16日）晚，柯文哲妻子陳佩琪也親赴看守所，短暫停留半小時，陪伴眾多支持者，隔著高牆思念丈夫。

自9月6日活動發起以來，支持者們陸續到場，表達對柯文哲的關心，並強調和平靜坐，避免與其他人發生衝突。昨晚9時8分，陳佩琪在黃珊珊的陪同下抵達台北看守所，與現場支持者相互擁抱，感謝他們的溫暖與鼓勵。她停留至9時44分才離開。

此外，柯文哲的妹妹柯美蘭、民眾黨秘書長周榆修等人，也在過去數日內多次前往看守所，聲援柯文哲的處境。對於柯文哲無法在中秋與家人團圓，支持者們心情沉重，但他們仍堅持以平和方式表達支持。

台北看守所在今天中秋節的菜單：早餐為廣式瘦肉粥搭配香筍鮪魚；午餐則有脆皮卡拉雞排、什錦滷味、開陽時蔬及白木耳蓮子湯；晚餐包括黑胡椒牛柳、三杯雞丁、鮮筍燴雙菇及什錦火鍋。柯文哲目前已被收押12天，案情仍在調查中，無法於中秋節與家人共享團圓時刻。

新北市政府警察局土城分局表示，台北看守所為我國重要法治機關，不容任何暴力或違法情事發生，若有意圖滋事或包圍干擾行為，將現場「蒐證」並依法「究辦」，以貫徹公權力執行，確保周邊行政官署之安全。此外，尊重個人和平理性表達意見的自由，配合台北看守所管制措施，並兼顧社區安寧，晚間民眾均勸導後離去。

土城分局呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場。