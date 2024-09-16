今晚起連下7天「全台有雨時間曝」　蘇力颱風估明早生成

▲今晚起水氣增多，東半部雨勢明顯且有局部大雨，大台北也有短暫陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD17，預估明早增強為颱風「蘇力」，中央氣象署預估，未來往南海方向移動，對台無影響，但今晚起水氣增多，東半部雨勢明顯且有局部大雨發生機率，大台北也有短暫陣雨，周三至下周一大低壓帶影響，全台各地都有降雨機會。

目前西太平洋有2個颱風，氣象署觀測，中颱「貝碧佳」向西北西前進，登陸中國上海一帶，對台灣的天氣無直接影響；輕颱「葡萄桑」，以西北方向往琉球群島前進，未來環境較不利於發展，預估強度發展有限。

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氣象署預報員黃恩鴻指出，葡萄桑颱風預計周四距離台灣最近，雖不會直接影響，但外圍環流的水氣帶來降雨，因此周三、周四北部降雨機率較高，有局部短暫陣雨。

▲貝碧佳、葡萄桑颱風及熱帶性低氣壓TD17路徑預估 。（圖／氣象署提供）

他表示，熱帶性低氣壓TD17預估明早通過呂宋島進入南海，有機會增強為蘇力颱風，但環境條件不佳，發展有限，維持輕颱程度，距離台灣遙遠，不會對台灣天氣有影響。

未來一周降雨趨勢，黃恩鴻表示，今晚到明天因東風帶來水氣增多，東半部、恆春半島有短暫雷陣雨，甚至有局部大雨。西半部因東風沉降影響，明天桃園至新竹可能出現37度高溫，嘉義以南及苗栗以南山區有午後局部短暫雷陣雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，東半部明天一整天不定時有降雨，大台北雲量也偏多，深夜有短暫陣雨出現，看月亮要早一點。周三到下周一低壓帶影響，周三、周四因葡萄桑颱風外圍水氣，北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨。

黃恩鴻表示，周五到下周一持續到低壓帶影響，全台各地降雨機率高，北部、東半部有局部短暫陣雨，南部也有局部陣雨，中部地區有午後局部短暫雷陣雨。另外，明起至周六為澎湖、金門、馬祖年度大潮，西半部潮位較高，低窪區有積淹水情形。

▲中秋節各地賞月指數 。（圖／氣象署提供）