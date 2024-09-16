葡萄桑、準蘇力雙颱共舞　氣象署：不會有藤原效應

▲貝碧佳、葡萄桑颱風及熱帶性低氣壓TD17路徑預測 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

目前太平洋地區有貝碧佳、葡萄桑2個颱風，熱帶性低氣壓TD17也在今日上午形成，中央氣象署預估，明天有機會發展為颱風「蘇力（Soulik，米克羅尼西亞提供，酋長頭銜）」，由於葡萄桑、準蘇力相距遙遠，不會產生藤原效應。

氣象署預報員朱美霖指出，今年第13號颱風「貝碧佳」在今早8時登陸中國上海附近，未來強度將持續減弱，而葡萄桑颱風目前位置在恆春東南東方2540公里的海面上，以偏向西北西到西北的方向移動，周四接近台灣北部海面。

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她表示，熱帶性低氣壓TD17預估逐漸往西北西北方向移動，前進到南海附近有增強趨勢，預估明天增強為今年第15號颱風「蘇力」，對台灣天氣不會有直接影響，但要留意其外圍雲系對台灣帶來水氣影響，南台灣可能有降雨情形。

朱美霖指出，葡萄桑未來路徑與貝碧佳颱風類似，周三逐漸接近台灣北部海面，但路徑比較偏南，仍有不確定性，未來評估降雨因偏向東北到西北風，對北部、東半部帶來降雨情形，實際影響程度要視接近的程度而定。

至於葡萄桑、準蘇力之間是否有藤原效應，朱美霖表示，熱帶性低氣壓預估周三移動到南海中段的地方，葡萄桑在琉球附近，還是有一段距離，要更加靠近才會連動影響，但兩個熱帶系統位置相對遙遠，不會有藤原效應。

藤原效應（Fujiwhara Effect）由日本氣象學家藤原咲平（Fujihara Sakuhei），於1921年首次描述出這一現象，指2個颱風或熱帶氣旋相互靠近到一定的距離以內時，由於旋轉造成相互影響和交互的作用，稱為藤原效應或雙颱效應。