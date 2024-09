小行星困在地球軌道！相伴地球57天現「2顆月亮」奇景

▲小行星飛來被引力捕捉!將「困在」地球軌道上57天。(示意圖/CFP)



記者許力方/綜合報導

2顆月亮相伴!科學界近日傳出消息,一顆小行星2024 PT5正朝地球飛來,但它不會撞擊地球,而是被地球的引力捕捉,預估將「困在」地球軌道上,在9月29日至11月25日期間作客,短暫成為我們的「迷你月亮」(衛星),這57天將會有「2顆月亮」的天文現象,之後它會脫離,繼續在太陽系的旅程。

西班牙馬德里康普頓斯大學(Complutense University of Madrid)的天文學家發現了小行星2024 PT5,是一顆近地小行星,直徑約10公尺,由南非的天文台首次發現於今年8月7日,並於9月份的《美國天文學會研究紀錄》(RNAAS)期刊發表研究結果。

▲小行星成迷你月亮,地球將短暫擁有2顆衛星相伴。(示意圖/記者蔡佩旻攝)



天文學家追蹤、研究小行星發現,其軌道特性繞著太陽運行,但會緩慢接近地球,定期回歸地球附近,這次在9月29日開始將在56.6天期間內被地球引力捕捉,「困在地球軌道」直到11月25日,環繞地球飛行一次後回到太空,這一現象被稱為「暫時捕獲」,預估在2025年1月再次靠近地球,下下次則是2055年出現。

研究顯示,小行星2024 PT5「毫無疑問是一顆自然天體」,並非人造物體,因此應該不是太空垃圾,依據軌道推估可能來自「阿爾朱納小行星帶」(Arjuna asteroid belt)。該天體不會對地球造成威脅,但提供天文學家很好的觀察機會。

小行星作客的56.6天裡,地球同時會擁有另一顆迷你月亮,出現短暫的「2顆月亮」天文奇觀。不過其亮度非常低,根據NASA資料顯示,2024 PT5絕對星等為27.6,代表大多數業餘望遠鏡都無法觀察到它的存在。

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 - November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF