小行星困在地球軌道！相伴地球57天現「2顆月亮」奇景

▲小行星飛來被引力捕捉！將「困在」地球軌道上57天。（示意圖／CFP）



記者許力方／綜合報導

2顆月亮相伴！科學界近日傳出消息，一顆小行星2024 PT5正朝地球飛來，但它不會撞擊地球，而是被地球的引力捕捉，預估將「困在」地球軌道上，在9月29日至11月25日期間作客，短暫成為我們的「迷你月亮」（衛星），這57天將會有「2顆月亮」的天文現象，之後它會脫離，繼續在太陽系的旅程。

西班牙馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid）的天文學家發現了小行星2024 PT5，是一顆近地小行星，直徑約10公尺，由南非的天文台首次發現於今年8月7日，並於9月份的《美國天文學會研究紀錄》（RNAAS）期刊發表研究結果。

▲小行星成迷你月亮，地球將短暫擁有2顆衛星相伴。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



天文學家追蹤、研究小行星發現，其軌道特性繞著太陽運行，但會緩慢接近地球，定期回歸地球附近，這次在9月29日開始將在56.6天期間內被地球引力捕捉，「困在地球軌道」直到11月25日，環繞地球飛行一次後回到太空，這一現象被稱為「暫時捕獲」，預估在2025年1月再次靠近地球，下下次則是2055年出現。

研究顯示，小行星2024 PT5「毫無疑問是一顆自然天體」，並非人造物體，因此應該不是太空垃圾，依據軌道推估可能來自「阿爾朱納小行星帶」（Arjuna asteroid belt）。該天體不會對地球造成威脅，但提供天文學家很好的觀察機會。

小行星作客的56.6天裡，地球同時會擁有另一顆迷你月亮，出現短暫的「2顆月亮」天文奇觀。不過其亮度非常低，根據NASA資料顯示，2024 PT5絕對星等為27.6，代表大多數業餘望遠鏡都無法觀察到它的存在。