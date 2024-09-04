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直徑1公尺「小行星」明凌晨將墜入菲律賓　台灣有機會看見火球

▲▼小行星撞地球。（圖／取自pixabay）

▲直徑1公尺小行星明凌晨將墜落菲律賓，台灣有機會看見火球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

國際流星組織（International Meteor Organization）4日宣布，有一顆編號為CAQDTL2的小行星將在台灣時間5日凌晨0點40分左右墜落在菲律賓呂宋島東北部。至於台灣能不能看見，台北市立天文科學教育館表示，小行星進入大氣層時，預計會產生的亮度會超過-8等，往南邊看可能有機會看見。

國際流星組織4日在官方網站表示，CAQDTL2是一顆來自主小行星帶（火星和木星軌道之間的小行星密集區域）的小行星，直徑大約為1公尺，這次是人類歷史上第9次在進入地球大氣層之前就先發現的外星物體。

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國際流星組織指出，根據小行星的大小推估，CAQDTL2預計不會造成影響，在墜落地區附近的居民有很大的機率目擊到一顆非常明亮且緩慢的火球，並且隕石（若未燃盡）有可能墜落到呂宋島上或附近的海洋。

▲▼直徑1公尺小行星今凌晨將墜落菲律賓，台灣有機會看見火球。（圖／翻攝自臉書／臺北天文通）

▲臉書粉絲團「臺北天文通」表示，台灣有機會看見，CAQDTL2進入大氣層時燃燒的情況。（圖／翻攝自臉書／臺北天文通）

台北市立天文科學教育館也將消息轉貼在臉書「臺北天文通」，表示根據理論推估，CAQDTL2進入大氣層時，產生的亮度會超過-8等，台灣往南邊看可能有機會看見。

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