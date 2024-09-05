小行星墜落台灣視角曝光！　菲律賓「目睹火球畫面超震撼」

▲菲律賓民眾拍下小行星墜落瞬間。（圖／翻攝X）



圖文／CTWANT

一顆編號為CAQDTL2的小行星，在台灣時間今日凌晨，墜落在菲律賓呂宋島東北部，小行星進入大氣層時，預計會產生的亮度會超過-8等，台灣南邊也可看到火流星。國立中央大學天文研究所「鹿林天文台」拍下發光瞬間引起熱議，而網路上瘋傳菲律賓民眾拍攝的視角畫面更震撼！

CAQDTL2是一顆來自主小行星帶，也就是火星和木星軌道之間的小行星密集區域的小行星，這是人類歷史上第9次在進入地球大氣層之前，就先發現的外星物體。

CAQDTL2小行星墜落後，國立中央大學天文研究所「鹿林天文台」隨即在臉書貼出一段6秒影片，表示雖然天氣的狀況非常差，今凌晨0點39分還是等到了流星發出來的亮光。畫面中原本漆黑一片的空地，慢慢發出一陣亮光，不過才3秒就消失了。

▲鹿野天文台拍下小行星墜落瞬間。（圖／鹿野天文台臉書）



許多天文迷也分享自己在陽明山等地拍攝的畫面，網友們紛紛表示，「台北陽明山，800公里實在是太遠了，扣掉地球曲率仰角大概只有3度，中間還有花東的積雨雲干擾」、「恆春南灣電閃雷鳴，我猜它混在這一片一片雷光中」、「我們先看到的是像閃電那種曝光！再後來看到那個亮點！」

此外，有不少菲律賓民眾也紛紛拍下小行星墜落的一刻，當地視角相當清晰，只見一顆火球，朝著地面飛來，隨即消失在地平線下，畫面非常震撼，也在網路上瘋傳。

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