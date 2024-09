今年度預言已60%成真！巴西靈媒再祭5警告　小行星最快15日撞地球

▲巴西靈媒莎樂美去年的4個預言已成真,如今他再次提起自己對三戰、天災、太空與科技方面的預測。(圖/翻攝自Instagram)

記者葉睿涵/編譯

巴西靈媒莎樂美(Athos Salome)去年底預測,2024年可能會發生7件大事;如今他在接受《每日星報》採訪時,聲稱其中的4個預言已陸續成真,並公開了其他尚未實現,但莎樂美對其極具信心的其他幾項預言。

據《每日星報》報導,莎樂美表示,他注意到有不少自稱是時光旅人或靈媒的人抄襲他的預言,還聲稱自己是最先預測這些現象的人,「我並不在意,因為我公開預言不是為了尋求讚美,或是贏得這些不必要的名聲,我只是希望那些成真的預言可以得到公眾的肯定。」

Nasa’s Apophis alert: 'God of Chaos' nears Earth again? Everything we know about this ‘peanut-shaped’ asteroid https://t.co/b3EF9tQD1D