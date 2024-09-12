今年度預言已60%成真！巴西靈媒再祭5警告　小行星最快15日撞地球

▲巴西靈媒莎樂美去年的4個預言已成真，如今他再次提起自己對三戰、天災、太空與科技方面的預測。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）去年底預測，2024年可能會發生7件大事；如今他在接受《每日星報》採訪時，聲稱其中的4個預言已陸續成真，並公開了其他尚未實現，但莎樂美對其極具信心的其他幾項預言。

據《每日星報》報導，莎樂美表示，他注意到有不少自稱是時光旅人或靈媒的人抄襲他的預言，還聲稱自己是最先預測這些現象的人，「我並不在意，因為我公開預言不是為了尋求讚美，或是贏得這些不必要的名聲，我只是希望那些成真的預言可以得到公眾的肯定。」

Nasa’s Apophis alert: 'God of Chaos' nears Earth again? Everything we know about this ‘peanut-shaped’ asteroid https://t.co/b3EF9tQD1D — crystal sanger (@BrainFullOfTabs) September 10, 2024

莎樂美其中一項未實現的預言包括了一顆小行星將在2024年撞擊地球。莎樂美指出，「我當時公開這項預言時，不少人都在嘲笑我，但我一點也不灰心，並在今年7月28日再次於Instagram上發布了相關內容的影片，預測美國國家航太總署（NASA）將在9月份發布預警。」

最近，NASA證實其近地天體研究中心(NEO)發現，被稱為「混亂之神」（God of Chaos）的小行星將於9月15日，在距離地球僅62萬英里的地方擦身而過。莎樂美稱，這一公告側面證實了他的預測是「有憑有據、可能成真的」。

▲莎樂美認為三戰的砲火可能會在南海點燃。（圖／路透）

對於2024年，莎樂美也警告，第三次世界大戰的爆發迫在眉睫。儘管區域衝突升級已成為國際議題，但莎樂美的預測卻與主流聲浪有些許出入。他不認為三戰會在烏克蘭或加薩爆發，而是源自南海的軍事衝突或網路攻擊，強調全球緊張局勢持續加劇，尤其是中美之間的對抗，令戰爭的威脅更加現實。

▲颱風摩羯重創越南，並已造成179死，河內市紅河水位也不斷高漲，創下近20年紀錄。（圖／路透）

在自然災害方面，莎樂美預測2024年颱風將嚴重影響亞洲，特別是菲律賓、越南和中國部分地區，「颱風會帶來毀滅性洪水和土石流，摧毀大量建築，造成人員死傷」。颱風「摩羯」的破壞性在9月得到了驗證，而莎樂美認為，這印證了氣候變遷加劇天災的預警。

此外，莎樂美也預見一顆「富含資源的小行星」將於9月在菲律賓上空解體，引發新一輪太空競賽。他設想，中國、美國、俄羅斯等超級大國將為開發這些宇宙資源展開激烈競爭，進一步加劇國際緊張局勢。另外，莎樂美也猜測，蘋果即將發布新的Vision Pro頭戴式耳機，讓用戶們有能力進入不同的維度，擴增實境和虛擬實境的應用。