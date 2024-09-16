陸90歲油畫大師談「爺孫戀」　再婚妻「小44歲」演過《新月格格》

▲陸油畫大師靳尚誼。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸90歲的油畫大師、前中央美院院長靳尚誼近日被目擊，帶著小自己44歲的妻子看展，在網路上引起大量討論。網友們也發現，靳尚誼的妻子竟是藝人祁豔，曾在電視劇《新月格格》中飾演固山格格。

靳尚誼1934年出生在河南焦作，曾任中央美院院長、大陸中國美術家協會主席、大陸全國政協常委，師從前蘇聯畫家馬克西莫夫，知名作品《塔吉克新娘》《魯迅》被收藏在中國美術館內。

▼緊跟在靳尚誼身旁的，就是小他44歲的妻子祁豔。（圖／翻攝微博）



根據公開資料，靳尚誼上一段婚姻的妻子為知名雕塑家楊淑卿，她1979年的大理石雕刻作品《姐妹》被中國美術館收藏。不過，楊淑卿已經在2006年因病去世。

楊淑卿去世之後，靳尚誼保持了很長一段時間的單身，直到最近才被網友發現已經再婚。從流傳的影片中可以看見，靳尚誼出席一場畫展時，旁邊一直跟著一名打扮時尚、外表亮麗的女子，就是小他44歲的再婚對象。

▼祁豔演過《新月格格》等電視劇。（圖／翻攝微博）



網友們也認出，該名女子是現年46歲的藝人祁豔，她畢業於中央戲劇學院，出演過《新月格格》《霍元甲》《精武英雄陳真》等作品，但後來淡出演藝圈，轉趨低調。

值得注意的是，靳尚誼2022年曾經創作一幅《祁豔肖像》，顯示早在兩年前，兩人就已經有很好的關係。

▼靳尚誼2022年的作品《祁豔肖像》。（圖／翻攝微博）

