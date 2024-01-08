林靖恩「詭笑」大鬧飯店！10年前節目片段曝　親吐愛上李坤城原因

▲林靖恩在李坤城過世後，傳出大鬧飯店等脫序行為。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

圖文／CTWANT

資深音樂人李坤城去年4月因大腸癌病逝，他生前與小40歲林靖恩的「爺孫戀」至今仍讓外界印象深刻。不過，林靖恩在李坤城過世後，先是因分產問題和繼子李卓軒鬧得不可開交，近日又傳出大鬧飯店，甚至自爆身上只剩200元，話題不斷。近日林靖恩過去上節目片段被挖出，談到為何喜歡李坤城。

談話性節目《新聞挖挖哇！》近日撈出林靖恩10年錄影的片段，剪輯成〈林靖恩嫁的好不好？26歲喪夫守寡慘到流落街頭？戳破爺孫戀背後世人不敢說的秘密〉單元；被問到和李坤城交往前是否有戀愛經驗？林靖恩坦言，自己有過不少經驗，但那些感覺都「很普通」；至於年紀大是加分還扣分？她則說「有加有減」。

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談到究竟喜歡李坤城哪一點？林靖恩當時回應，自己也說不上來，就是一種感覺，「年紀問題啦！」時隔多年，李坤城去年4月因大腸癌病逝，林靖恩喪夫後把房子賣掉，搬到飯店居住，近日卻爆出她在跨年夜當天因破壞電視，遭到台中某飯店請出去，之後不但吐痰、瞪人、詭異大笑，甚至嗆聲「有種報警」。

林靖恩事後在臉書發文，「追蹤你很丟臉，我害怕讓朋友知道。N年快樂。咖啡、美酒、花月。拉面。該昏，我們讓你忘記。頂級的。」不僅如此，她還轉發TikTok影片寫下「我又忘記了，需要找一個小編了嗎？」過幾小時後再發文「今天只有兩百，還是得點一瓶金牌，本來想寫的，又忘了，文謅謅的讓人受不了吧？」

消息曝光後，林靖恩的言論讓外界看得一頭霧水，同時也忍不住替對方感到憂心，懷疑她精神方面不太穩定，可能需要幫助，呼籲家人能伸出援手。不過，李卓軒接受《三立新聞網》採訪時透露，他已經沒跟林靖恩聯絡，不知道對方最近的狀況。

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